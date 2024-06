Porto Alegre Ministro divulga vídeo de operação de limpeza no aeroporto Salgado Filho: “Vamos à luta”

10 de junho de 2024

Em postagem nas redes sociais, Silvio Costa Filho parabenizou os funcionários da Fraport

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, postou um vídeo nas redes sociais que mostra uma operação de limpeza no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. O local ficou um mês alagado em razão da enchente histórica que inundou a cidade no início de maio.

As imagens mostram os funcionários da Fraport Brasil, concessionária que administra o aeroporto desde 2018, tirando lama e o resto da água que invadiu o andar térreo e a pista e atingiu a rede elétrica do local.

No vídeo, os funcionários jogam produtos de limpeza e limpam com rodos, vassouras e mangueiras o saguão de desembarque do Salgado Filho e as áreas de entrega de bagagens. Na postagem, além do vídeo, o ministro parabenizou os funcionários do terminal.

“Vamos à luta. A semana e o final de semana foram de muito trabalho. Parabéns a todos os colaboradores da Fraport que têm se empenhado em acelerar a limpeza do aeroporto Salgado filho, em Porto Alegre”, disse Costa Filho.

Fechado em 3 de maio, o aeroporto tem previsão de reabertura em dezembro. Voos comerciais estão sendo operados na Base Aérea de Canoas.

