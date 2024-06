Porto Alegre Quase 40 aviões seguem no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, após enchente

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2024

Dezenas de aeronaves ficaram ilhadas no aeroporto em meio às inundações em maio Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Dezenas de aeronaves ficaram ilhadas no aeroporto em meio às inundações em maio. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil) Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Quase 40 aeronaves ainda seguem no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, após as inundações que atingiram o local em razão da cheia do Guaíba.

No sábado (8), a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) autorizou a retirada de nove dos 47 aviões em “caráter excepcional”, sem permissão para voos comerciais com passageiros. Das aeronaves autorizadas a sair, apenas uma não decolou por opção do operador aéreo.

Para a retirada dos aviões, é necessária a adesão a um termo de responsabilidade por parte das empresas e indivíduos responsáveis pelas aeronaves, além de uma avaliação de risco por parte de cada operador aéreo para uma autorização especial de voo.

O protocolo foi adotado em conjunto com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, os operadores aéreos e a Fraport Brasil, concessionária que administra o aeroporto. As retiradas aconteceram em horários pré-definidos.

No domingo (9), o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, divulgou nas suas redes sociais um vídeo no qual mostra funcionários da concessionária realizando a limpeza das dependências do aeroporto.

“Parabéns a todos os colaboradores da Fraport que têm se empenhado em acelerar a limpeza do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre”, escreveu o ministro.

O Salgado Filho está com as suas operações suspensas desde o dia 3 de maio em razão da enchente histórica na Capital. A previsão é de que o aeroporto seja reaberto em dezembro.

2024-06-10