Carreira

No STJ, Mussi foi autor de diversas decisões do tribunal. Em 2016, suspendeu o júri de um empresário acusado pelo Ministério Público Federal de ter mandado matar o juiz Leopoldino Marques do Amaral, assassinado a tiros em 1999, no Paraguai.

O corpo do juiz foi encontrado em uma vala ao lado de uma estrada de terra que liga as cidades de Loreto e Concepción, no Paraguai. O magistrado havia denunciado, naquele mesmo ano, um esquema de venda de sentenças envolvendo desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Em 2018, acatou o pedido da defesa e determinou que o contraventor Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, cumprisse pena no regime semiaberto.

Em 2020, determinou o cumprimento de mandados de busca e apreensão em 12 endereços ligados a sete investigados por suspeita de esquema ilícito no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG).

Já em setembro de 2022, destacando não se tratar de caso de anencefalia, o ministro negou pedido de uma mulher para que ela pudesse interromper a gestação de gêmeos siameses.