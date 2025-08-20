Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes diz que bancos podem ser punidos se aplicarem sanções dos Estados Unidos no Brasil

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Ministro (foto) também disse esperar que Donald Trump reverta medidas contra ele

Foto: Gustavo Moreno/STF
© Gustavo Moreno/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou nesta quarta-feira (20) que as instituições financeiras brasileiras podem ser punidas se bloquearem ativos a mando do governo dos Estados Unidos.

Em entrevista à Reuters, Moraes disse que os bancos e instituições que estão no país não podem aplicar internamente ordens de bloqueio, como as oriundas da Lei Magnitisky.

“Agora, da mesma forma, se os bancos resolverem aplicar a lei internamente, eles não podem. Eles podem ser penalizados internamente”, afirmou. No mês passado, os Estados Unidos anunciaram sanções financeiras contra o ministro, com base Lei Magnitisky, norma norte-americana que prevê a aplicação de restrições para quem é considerado violador de direitos humanos.

A lei prevê o bloqueio de contas bancárias, ativos e aplicações financeiras nos Estados Unidos, a proibição de transações com empresas americanas que estão no Brasil, além do impedimento de entrada no país.

Apesar das sanções, a medida teve impacto reduzido. Moraes não tem bens nem contas em bancos sediados naquele país. O ministro também não tem o costume de viajar para os Estados Unidos.

Lei Magnitisky

Na mesma entrevista à Reuters, Alexandre de Moraes considerou “totalmente equivocado” o uso da Lei Magnitsky contra ele.

“Esse desvio de finalidade na aplicação da lei coloca até instituições financeiras em uma situação difícil. E não são só instituições financeiras brasileiras, mas seus parceiros norte-americanos, são empresas norte-americanas que atuam no Brasil e também têm contas, investimentos, financiamentos de bancos brasileiros”, comentou.

Trump

O ministro também declarou ainda que espera que o presidente do Estados Unidos, Donald Trump, reverta as medidas anunciadas contra ele.

“É plenamente possível uma impugnação judicial [nos EUA] e até agora não encontrei nenhum professor ou advogado brasileiro ou norte-americano que ache que a justiça não iria reverter. Mas, nesse momento, eu aguardo, e foi uma opção minha, aguardar a questão diplomática do país, Brasil e Estados Unidos”, completou.

Validade automática

Na terça-feira (19), o ministro Flávio Dino decidiu que decisões judiciais estrangeiras só podem ser executadas no Brasil após homologação da Justiça brasileira.

A decisão foi tomada no caso que envolve decisões da Justiça do Reino Unido sobre o desastre no rompimento da barragem do Fundão, em Mariana (MG), ocorrido em 2015, mas tem impacto direto nas medidas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes e outros integrantes da Corte.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Oposição elege presidente e relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS
Botafogo se irrita com erro da polícia de Quito e prepara reclamação formal à Conmebol
https://www.osul.com.br/ministro-do-supremo-alexandre-de-moraes-diz-que-bancos-podem-ser-punidos-se-aplicarem-sancoes-dos-estados-unidos-no-brasil/ Ministro do Supremo Alexandre de Moraes diz que bancos podem ser punidos se aplicarem sanções dos Estados Unidos no Brasil 2025-08-20
Deixe seu comentário

Últimas

Política Deputada federal Carla Zambelli tem “adoecimentos psiquiátricos e neurológicos graves”, diz perícia contratada
Política CPI do INSS é instalada com derrotas para o governo, que conta com maioria para travar investigações sobre fraudes
Mundo “Bolívia exporta mais cocaína do que gás por meio do Brasil”, diz candidato à presidência do país
Economia Negociações de dívidas por jovens no Rio Grande do Sul aumenta 12% no primeiro semestre deste ano
Esporte Fórmula 1 pode voltar ao Rio de Janeiro após mais de três décadas
Esporte Éder Militão ficará de fora da lista de Ancelotti na Seleção Brasileira, diz jornal espanhol
Porto Alegre Unidade móvel leva vacinação e atendimento à Vila Dique nesta quinta-feira em Porto Alegre
Esporte Richarlison brilha e é eleito o melhor jogador da 1ª rodada da Premier League
Esporte Botafogo se irrita com erro da polícia de Quito e prepara reclamação formal à Conmebol
Política Oposição elege presidente e relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS
Pode te interessar

Política Oposição elege presidente e relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS

Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes diz esperar que o presidente dos Estados Unidos revogue sanções contra ele

Política Comissão do Senado aprova o voto impresso no novo Código Eleitoral

Política União Brasil e PP oficializam “superfederação”, que terá as maiores bancadas do Congresso e mais de 1,3 mil prefeitos