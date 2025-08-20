Dicas de O Sul Seminário debate o futuro da eólica offshore no Brasil

20 de agosto de 2025

Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (21), às 13h30, o NIEPIEE (Núcleo de Integração de Estudos, Pesquisa e Inovação em Energia Eólica), da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), promove um seminário dedicado a educadores, pesquisadores e à comunidade acadêmica, com foco nos desafios científicos e tecnológicos para o desenvolvimento da energia eólica offshore no Brasil.

O seminário contará com a presença da presidente do Sindienergia-RS, eng. Daniela Cardeal, e da prof. Adriane Prisco Petry, coordenadora do NIEPIEE, que conduzirão a abertura e apresentarão o Programa Porto Verde — iniciativa voltada à integração entre universidade, setor produtivo e sociedade para o avanço da energia offshore no Estado.

O evento acontecerá no auditório do DEMEC/UFRGS (Sarmento Leite 425, entrada pelo pátio interno), com início às 13h30:

• Abertura: prof. Letícia Jenisch Rodrigues (ou prof. Juan Pablo Quintas), chefia do

DEMEC; eng. Daniela Cardeal (Sindienergia-RS) e prof. Adriane Prisco Petry

(NIEPIEE).

• Palestra internacional: prof. Rodolfo Gonçalves apresentará reflexões sobre a

experiência do Japão com energia eólica offshore, com mediação da prof. Adriane

Petry.

• Coffee break

• Mesa-redonda 1: com a participação de Adriane Petry, Jussara Matuella, Acir Mércio,

prof. Eduardo Perondi e André Thomazzoni (ISI Sensoriamento).

• Mesa-redonda 2: com prof. Sérgio Möller, prof. Flávio Lemos, prof. Milton Asmus

(FURG) e prof. Thamy Hayashi.

O objetivo do encontro é ampliar a troca de experiências, reforçar o papel da pesquisa

científica no desenvolvimento da energia eólica offshore no Brasil e apresentar o Programa Porto Verde, que tem como metas: promover a descarbonização das operações portuárias; fortalecer a competitividade econômica dos portos; fomentar a inovação tecnológica no setor portuário; capacitar profissionais e promover inclusão social; contribuir para os compromissos internacionais de sustentabilidade; aumentar a resiliência dos portos às mudanças climáticas; transformar os portos em referências globais de sustentabilidade; e integrar a sustentabilidade aos processos logísticos e operacionais.

Sobre o Sindienergia-RS

O Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS) atua na representação das indústrias de geração, transmissão, armazenamento e

comercialização de energias renováveis, promovendo o diálogo com governo, empresas e academia para acelerar a transição energética.

Serviço

Nome: Seminário NIEPIEE

Local: DEMEC/UFRGS (Sarmento Leite 425, entrada pelo pátio interno)

Data: 21/08/2025

Horário: 13h30 – 17h30

Mais informações: comunicacao@sindienergiars.com.br

