Porto Alegre Unidade móvel leva vacinação e atendimento à Vila Dique nesta quinta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

A unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde retoma os atendimentos nesta semana em outro ônibus, enquanto o veículo usual está em manutenção. Nesta quinta-feira, 21, serão atendidos os moradores da Vila Dique, em Porto Alegre (avenida Dique, 746, ONG Nossa Casa, bairro Anchieta), das 12h às 16h.

Estarão disponíveis vacinas do calendário, consultas médicas e de enfermagem, coleta de citopatológico para prevenção de câncer de colo uterino, teste de gravidez, aplicação de medicação injetável, curativo e retirada de pontos.

A comunidade também terá acesso a consultas de pré-natal, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, verificação de pressão e glicose, consultas de puericultura, encaminhamentos para especialidades, distribuição de medicamentos de receitas simples e atualização de receitas.

Programação:

Quinta-feira, 21 – Vila Dique (avenida Dique, 746, ONG Nossa Casa, bairro Anchieta), das 12h às 16h;

Sexta-feira, 22 – Quinta do Portal (rua Jaime Lino dos Santos Filho, 604, bairro Lomba do Pinheiro), das 10h às 16h.

