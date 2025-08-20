Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Esporte Richarlison brilha e é eleito o melhor jogador da 1ª rodada da Premier League

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Dois gols, uma atuação de gala e o prêmio de melhor jogador da 1ª rodada da Premier League

Foto: Reprodução/Tottenham
Dois gols, uma atuação de gala e o prêmio de melhor jogador da 1ª rodada da Premier League. (Foto: Reprodução/Tottenham)

A temporada 2025/26 da Premier League começou com brilho brasileiro. O atacante Richarlison, do Tottenham, foi eleito o melhor jogador da primeira rodada da competição, em votação popular promovida pela organização da liga.

Na vitória por 3 a 0 sobre o Burnley, no último sábado (16), o camisa 9 dos Spurs foi decisivo: marcou dois gols e participou diretamente da construção do terceiro. O segundo gol, em especial, chamou atenção pela plasticidade — um voleio certeiro após cruzamento de Mohammed Kudus, lembrando o gol que Richarlison marcou contra a Sérvia na Copa do Mundo de 2022.

Além da eficiência ofensiva, o brasileiro também se destacou pela movimentação tática e pela capacidade de prender a marcação, facilitando as jogadas de seus companheiros. O desempenho ajudou o Tottenham a iniciar a Premier League com força, ocupando a terceira colocação após a rodada inaugural.

Com a moral elevada, Richarlison e os Spurs se preparam para um desafio ainda maior: enfrentar o Manchester City no Etihad Stadium, no próximo sábado (23), às 8h30 (horário de Brasília). A expectativa é de mais uma atuação de alto nível do atacante, que busca consolidar sua posição como protagonista da equipe londrina.

Botafogo se irrita com erro da polícia de Quito e prepara reclamação formal à Conmebol
