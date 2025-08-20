Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Esporte Botafogo se irrita com erro da polícia de Quito e prepara reclamação formal à Conmebol

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

O atraso no trajeto até o hotel comprometeu o cronograma de descanso e alimentação dos jogadores do Botafogo antes do duelo decisivo contra a LDU

Foto: Vítor Silva/Botafogo
O atraso no trajeto até o hotel comprometeu o cronograma de descanso e alimentação dos jogadores do Botafogo antes do duelo decisivo contra a LDU. (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

A delegação do Botafogo viveu momentos de tensão e frustração ao desembarcar em Quito, no Equador, para o confronto decisivo contra a LDU pela Copa Libertadores. Um erro de logística cometido pela polícia local atrasou o trajeto da equipe até o hotel de concentração, gerando desconforto e indignação entre jogadores, comissão técnica e dirigentes.

O incidente ocorreu na noite de terça-feira (19), quando o ônibus que transportava o elenco alvinegro foi conduzido por uma rota equivocada, sem escolta adequada, o que resultou em um atraso de mais de 30 minutos. O clube considera que esse contratempo comprometeu o planejamento da equipe, especialmente em relação ao descanso, alimentação e preparação física dos atletas — fatores cruciais em competições de alto nível.

O Botafogo já iniciou os trâmites para formalizar uma reclamação junto à Conmebol. A diretoria entende que houve negligência por parte das autoridades locais e espera que a entidade sul-americana tome providências para garantir a segurança e o respeito às delegações visitantes em futuras partidas.

O episódio ganhou ainda mais peso por acontecer às vésperas de um jogo decisivo. O Botafogo enfrenta a LDU nesta quinta-feira (21), em busca de uma vaga nas quartas de final da Libertadores. No jogo de ida, disputado no Estádio Nilton Santos, o Glorioso venceu por 1 a 0, e agora tenta confirmar a classificação em solo equatoriano — onde a altitude de Quito já representa um desafio natural para os visitantes.

Internamente, o clube avalia que o erro logístico pode ter sido evitado com uma comunicação mais eficiente entre as autoridades locais e os organizadores da competição. A comissão técnica, liderada por Artur Jorge, demonstrou preocupação com o impacto psicológico do episódio, especialmente em um elenco que vem enfrentando uma maratona de jogos e viagens.

Além da reclamação formal, o Botafogo deve solicitar à Conmebol uma revisão dos protocolos de recepção e escolta para clubes visitantes, reforçando a necessidade de tratamento igualitário e profissional em todas as sedes da competição.

A expectativa é que o incidente não afete o desempenho da equipe em campo, mas o clube deixa claro que não aceitará passivamente situações que coloquem em risco sua integridade esportiva e organizacional.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Esporte

Ministro do Supremo Alexandre de Moraes diz que bancos podem ser punidos se aplicarem sanções dos Estados Unidos no Brasil
Richarlison brilha e é eleito o melhor jogador da 1ª rodada da Premier League
https://www.osul.com.br/botafogo-se-irrita-com-erro-da-policia-de-quito-e-prepara-reclamacao-formal-a-conmebol/ Botafogo se irrita com erro da polícia de Quito e prepara reclamação formal à Conmebol 2025-08-20
Deixe seu comentário

Últimas

Política Veja o que já se sabe sobre o projeto que altera regras do funcionalismo público
Política Deputada federal Carla Zambelli tem “adoecimentos psiquiátricos e neurológicos graves”, diz perícia contratada
Política CPI do INSS é instalada com derrotas para o governo, que conta com maioria para travar investigações sobre fraudes
Mundo “Bolívia exporta mais cocaína do que gás por meio do Brasil”, diz candidato à presidência do país
Economia Negociações de dívidas por jovens no Rio Grande do Sul aumenta 12% no primeiro semestre deste ano
Esporte Fórmula 1 pode voltar ao Rio de Janeiro após mais de três décadas
Esporte Éder Militão ficará de fora da lista de Ancelotti na Seleção Brasileira, diz jornal espanhol
Porto Alegre Unidade móvel leva vacinação e atendimento à Vila Dique nesta quinta-feira em Porto Alegre
Esporte Richarlison brilha e é eleito o melhor jogador da 1ª rodada da Premier League
Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes diz que bancos podem ser punidos se aplicarem sanções dos Estados Unidos no Brasil
Pode te interessar

Esporte Fórmula 1 pode voltar ao Rio de Janeiro após mais de três décadas

Esporte Éder Militão ficará de fora da lista de Ancelotti na Seleção Brasileira, diz jornal espanhol

Esporte Richarlison brilha e é eleito o melhor jogador da 1ª rodada da Premier League

Esporte Presidente da CBF revela que pediu para vetar camisa vermelha da Seleção Brasileira