O atraso no trajeto até o hotel comprometeu o cronograma de descanso e alimentação dos jogadores do Botafogo antes do duelo decisivo contra a LDU Foto: Vítor Silva/Botafogo O atraso no trajeto até o hotel comprometeu o cronograma de descanso e alimentação dos jogadores do Botafogo antes do duelo decisivo contra a LDU. (Foto: Vítor Silva/Botafogo) Foto: Vítor Silva/Botafogo

A delegação do Botafogo viveu momentos de tensão e frustração ao desembarcar em Quito, no Equador, para o confronto decisivo contra a LDU pela Copa Libertadores. Um erro de logística cometido pela polícia local atrasou o trajeto da equipe até o hotel de concentração, gerando desconforto e indignação entre jogadores, comissão técnica e dirigentes.

O incidente ocorreu na noite de terça-feira (19), quando o ônibus que transportava o elenco alvinegro foi conduzido por uma rota equivocada, sem escolta adequada, o que resultou em um atraso de mais de 30 minutos. O clube considera que esse contratempo comprometeu o planejamento da equipe, especialmente em relação ao descanso, alimentação e preparação física dos atletas — fatores cruciais em competições de alto nível.

O Botafogo já iniciou os trâmites para formalizar uma reclamação junto à Conmebol. A diretoria entende que houve negligência por parte das autoridades locais e espera que a entidade sul-americana tome providências para garantir a segurança e o respeito às delegações visitantes em futuras partidas.

O episódio ganhou ainda mais peso por acontecer às vésperas de um jogo decisivo. O Botafogo enfrenta a LDU nesta quinta-feira (21), em busca de uma vaga nas quartas de final da Libertadores. No jogo de ida, disputado no Estádio Nilton Santos, o Glorioso venceu por 1 a 0, e agora tenta confirmar a classificação em solo equatoriano — onde a altitude de Quito já representa um desafio natural para os visitantes.

Internamente, o clube avalia que o erro logístico pode ter sido evitado com uma comunicação mais eficiente entre as autoridades locais e os organizadores da competição. A comissão técnica, liderada por Artur Jorge, demonstrou preocupação com o impacto psicológico do episódio, especialmente em um elenco que vem enfrentando uma maratona de jogos e viagens.

Além da reclamação formal, o Botafogo deve solicitar à Conmebol uma revisão dos protocolos de recepção e escolta para clubes visitantes, reforçando a necessidade de tratamento igualitário e profissional em todas as sedes da competição.

A expectativa é que o incidente não afete o desempenho da equipe em campo, mas o clube deixa claro que não aceitará passivamente situações que coloquem em risco sua integridade esportiva e organizacional.

