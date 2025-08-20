Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Esporte Éder Militão fica fora da lista de Ancelotti na Seleção Brasileira, diz jornal espanhol

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Zagueiro ficou ausente boa parte da última temporada após duas cirurgias no joelho

Foto: Rafael Ribeiro/CBF
Zagueiro ficou ausente boa parte da última temporada após duas cirurgias no joelho (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira terá mais uma baixa importante para os próximos compromissos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Após a confirmação de que Vinícius Júnior, do Real Madrid, não será convocado por conta de suspensão e estratégia de preservação física, o técnico italiano Carlo Ancelotti também deve deixar o zagueiro Éder Militão fora da lista, segundo informações do jornal espanhol Diario AS.

Militão, que é companheiro de equipe de Vini Jr. no Real Madrid, passou por duas lesões graves no ligamento cruzado anterior nas últimas temporadas e, embora tenha retornado aos gramados, ainda está em processo de recuperação física e adaptação. O defensor voltou a atuar em julho, contra o PSG, no Mundial de Clubes. Havia a expectativa pela convocação do defensor, principalmente pelo fato dele ser um homem de confiança do treinador italiano.

Por isso, o clube merengue e Ancelotti optaram por mantê-lo em Valdebebas, centro de treinamento da capital espanhola, para evitar sobrecarga e riscos de nova lesão.

A decisão afasta o defensor dos jogos contra o Chile, no Maracanã, e contra a Bolívia, na altitude de El Alto. Militão também não esteve presente nas primeiras convocações de Ancelotti em junho, quando o Brasil enfrentou Equador e Paraguai.

A ausência de dois dos principais nomes do Real Madrid — Vini Jr e Militão — reforça a estratégia de Ancelotti de preservar atletas em situações delicadas, especialmente considerando que o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo. Com isso, o treinador terá a oportunidade de testar novas opções defensivas e ofensivas no elenco.

A expectativa agora gira em torno da lista oficial, que deve ser divulgada nos próximos dias, e das alternativas que o técnico italiano escolherá para compor a defesa brasileira sem Militão.

A lista final de Carlo Ancelotti para os dois próximos compromissos do Brasil será divulgada na próxima segunda-feira, dia 25, no Rio de Janeiro. A seleção brasileira se apresenta no dia 1º de setembro, na Granja Comary, em Teresópolis, para se preparar para os confrontos contra Chile e Bolívia.

O Brasil encara o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e a última rodada das eliminatórias acontece no dia 9, quando a seleção visita a Bolívia, em El Alto, às 20h30 (de Brasília). O time brasileiro já está classificado à Copa do Mundo de 2026, disputada no México, Canadá e Estados Unidos.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Esporte

Unidade móvel leva vacinação e atendimento à Vila Dique nesta quinta-feira em Porto Alegre
https://www.osul.com.br/eder-militao-fica-fora-da-lista-de-ancelotti-na-selecao-brasileira-diz-jornal-espanhol/ Éder Militão fica fora da lista de Ancelotti na Seleção Brasileira, diz jornal espanhol 2025-08-20
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Unidade móvel leva vacinação e atendimento à Vila Dique nesta quinta-feira em Porto Alegre
Esporte Richarlison brilha e é eleito o melhor jogador da 1ª rodada da Premier League
Esporte Botafogo se irrita com erro da polícia de Quito e prepara reclamação formal à Conmebol
Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes diz que bancos podem ser punidos se aplicarem sanções dos Estados Unidos no Brasil
Política Oposição elege presidente e relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS
Porto Alegre Abertas as inscrições para publicações pedagógicas da Rede Municipal de Educação de Porto Alegre
Porto Alegre Parque Harmonia, em Porto Alegre, recebe mais de 490 novas árvores
Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes diz esperar que o presidente dos Estados Unidos revogue sanções contra ele
Grêmio Camila Arrieta é oficialmente apresentada como reforço das Gurias Gremistas
Inter Tudo ou nada no Beira-Rio: Inter Busca a virada histórica contra o Flamengo na Libertadores
Pode te interessar

Esporte Richarlison brilha e é eleito o melhor jogador da 1ª rodada da Premier League

Esporte Botafogo se irrita com erro da polícia de Quito e prepara reclamação formal à Conmebol

Esporte Presidente da CBF revela que pediu para vetar camisa vermelha da Seleção Brasileira

Esporte Torcedores do Santos invadem Centro de Treinamento e cobram Neymar: “Vocês tinham que tomar tapa na cara”