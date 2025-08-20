Esporte Éder Militão fica fora da lista de Ancelotti na Seleção Brasileira, diz jornal espanhol

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Zagueiro ficou ausente boa parte da última temporada após duas cirurgias no joelho Foto: Rafael Ribeiro/CBF Zagueiro ficou ausente boa parte da última temporada após duas cirurgias no joelho (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira terá mais uma baixa importante para os próximos compromissos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Após a confirmação de que Vinícius Júnior, do Real Madrid, não será convocado por conta de suspensão e estratégia de preservação física, o técnico italiano Carlo Ancelotti também deve deixar o zagueiro Éder Militão fora da lista, segundo informações do jornal espanhol Diario AS.

Militão, que é companheiro de equipe de Vini Jr. no Real Madrid, passou por duas lesões graves no ligamento cruzado anterior nas últimas temporadas e, embora tenha retornado aos gramados, ainda está em processo de recuperação física e adaptação. O defensor voltou a atuar em julho, contra o PSG, no Mundial de Clubes. Havia a expectativa pela convocação do defensor, principalmente pelo fato dele ser um homem de confiança do treinador italiano.

Por isso, o clube merengue e Ancelotti optaram por mantê-lo em Valdebebas, centro de treinamento da capital espanhola, para evitar sobrecarga e riscos de nova lesão.

A decisão afasta o defensor dos jogos contra o Chile, no Maracanã, e contra a Bolívia, na altitude de El Alto. Militão também não esteve presente nas primeiras convocações de Ancelotti em junho, quando o Brasil enfrentou Equador e Paraguai.

A ausência de dois dos principais nomes do Real Madrid — Vini Jr e Militão — reforça a estratégia de Ancelotti de preservar atletas em situações delicadas, especialmente considerando que o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo. Com isso, o treinador terá a oportunidade de testar novas opções defensivas e ofensivas no elenco.

A expectativa agora gira em torno da lista oficial, que deve ser divulgada nos próximos dias, e das alternativas que o técnico italiano escolherá para compor a defesa brasileira sem Militão.

A lista final de Carlo Ancelotti para os dois próximos compromissos do Brasil será divulgada na próxima segunda-feira, dia 25, no Rio de Janeiro. A seleção brasileira se apresenta no dia 1º de setembro, na Granja Comary, em Teresópolis, para se preparar para os confrontos contra Chile e Bolívia.

O Brasil encara o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e a última rodada das eliminatórias acontece no dia 9, quando a seleção visita a Bolívia, em El Alto, às 20h30 (de Brasília). O time brasileiro já está classificado à Copa do Mundo de 2026, disputada no México, Canadá e Estados Unidos.

2025-08-20

2025-08-20