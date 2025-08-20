Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Esporte Fórmula 1 pode voltar ao Rio de Janeiro após mais de três décadas

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

O novo autódromo planejado para Guaratiba promete ser mais do que uma pista de corrida.

Foto: Reprodução/Câmara do Rio
O novo autódromo planejado para Guaratiba promete ser mais do que uma pista de corrida. (Foto: Reprodução/Câmara do Rio)

O Rio de Janeiro pode voltar a receber a Fórmula 1 após mais de três décadas fora do calendário oficial da categoria. A cidade, que sediou o Grande Prêmio (GP) do Brasil entre 1978 e 1989 no antigo Autódromo de Jacarepaguá, está prestes a ganhar um novo circuito internacional em Guaratiba, na Zona Oeste da cidade.

O projeto foi apresentado pela empresa Rock World — responsável pelo Rock in Rio — ao prefeito Eduardo Paes, e prevê a construção de um autódromo moderno, com padrão internacional, capaz de receber grandes eventos automobilísticos, incluindo a Fórmula 1. A proposta inclui também a criação de um parque ambiental com replantio de espécies nativas, recuperação de solo e preservação de um manguezal de mais de 40 mil m².

Segundo o presidente da Câmara Municipal, Carlo Caiado, o plano é que o novo autódromo esteja pronto em até dois anos após o início das obras. A construção será viabilizada por meio de uma Operação Urbana Consorciada, modelo que utiliza a valorização imobiliária da região para custear o empreendimento, sem uso de recursos públicos.

A expectativa é que, após o fim do contrato da Fórmula 1 com São Paulo — válido até 2030 — o Rio de Janeiro possa disputar a sede do GP Brasil. “Com certeza a F1 em São Paulo vai acabar e será no Rio”, afirmou Caiado, reforçando a intenção da cidade em retomar seu protagonismo no automobilismo mundial.

O projeto apresentado é assinado pelo escritório de arquitetura Populous e de autoria do mesmo projetista do traçado do Autódromo Internacional de Miami, que possui três grandes retas, permitindo aos pilotos alcança uma velocidade de até 320 km/h. O objetivo é que o novo autódromo de Guaratiba tenha quatro grandes retas.

A obra será viabilizada com recursos da iniciativa privada. O autódromo será construído um estilo parque, com capacidade para até 150 mil pessoas e estrutura para receber provas de Fórmula 1, Indy, Fórmula E e outras categorias internacionais.

“O Autódromo de Guaratiba será um equipamento esportivo de padrão internacional e vai gerar benefícios concretos para a economia da cidade. As emendas incluídas pelos vereadores garantem ainda a destinação de dois lotes para a construção de uma escola e de um espaço público de esporte e lazer. Também está prevista a destinação de recursos para um Fundo de Mobilidade, o que vai assegurar melhorias no trânsito dos bairros receptores do potencial construtivo”, destacou Caiado.

Desde a demolição de Jacarepaguá em 2012, o Rio não possui um autódromo funcional. Tentativas anteriores, como o projeto em Deodoro, não avançaram. Agora, com apoio político e investimento privado, o Autódromo de Guaratiba surge como a principal aposta para recolocar a cidade no mapa da Fórmula 1.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Esporte

Éder Militão ficará de fora da lista de Ancelotti na Seleção Brasileira, diz jornal espanhol
https://www.osul.com.br/formula-1-pode-voltar-ao-rio-de-janeiro-apos-mais-de-tres-decadas/ Fórmula 1 pode voltar ao Rio de Janeiro após mais de três décadas 2025-08-20
Deixe seu comentário

Últimas

Esporte Éder Militão ficará de fora da lista de Ancelotti na Seleção Brasileira, diz jornal espanhol
Porto Alegre Unidade móvel leva vacinação e atendimento à Vila Dique nesta quinta-feira em Porto Alegre
Esporte Richarlison brilha e é eleito o melhor jogador da 1ª rodada da Premier League
Esporte Botafogo se irrita com erro da polícia de Quito e prepara reclamação formal à Conmebol
Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes diz que bancos podem ser punidos se aplicarem sanções dos Estados Unidos no Brasil
Política Oposição elege presidente e relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS
Porto Alegre Abertas as inscrições para publicações pedagógicas da Rede Municipal de Educação de Porto Alegre
Porto Alegre Parque Harmonia, em Porto Alegre, recebe mais de 490 novas árvores
Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes diz esperar que o presidente dos Estados Unidos revogue sanções contra ele
Grêmio Camila Arrieta é oficialmente apresentada como reforço das Gurias Gremistas
Pode te interessar

Esporte Éder Militão ficará de fora da lista de Ancelotti na Seleção Brasileira, diz jornal espanhol

Esporte Richarlison brilha e é eleito o melhor jogador da 1ª rodada da Premier League

Esporte Botafogo se irrita com erro da polícia de Quito e prepara reclamação formal à Conmebol

Esporte Presidente da CBF revela que pediu para vetar camisa vermelha da Seleção Brasileira