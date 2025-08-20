Esporte Fórmula 1 pode voltar ao Rio de Janeiro após mais de três décadas

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











O novo autódromo planejado para Guaratiba promete ser mais do que uma pista de corrida. Foto: Reprodução/Câmara do Rio O novo autódromo planejado para Guaratiba promete ser mais do que uma pista de corrida. (Foto: Reprodução/Câmara do Rio) Foto: Reprodução/Câmara do Rio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio de Janeiro pode voltar a receber a Fórmula 1 após mais de três décadas fora do calendário oficial da categoria. A cidade, que sediou o Grande Prêmio (GP) do Brasil entre 1978 e 1989 no antigo Autódromo de Jacarepaguá, está prestes a ganhar um novo circuito internacional em Guaratiba, na Zona Oeste da cidade.

O projeto foi apresentado pela empresa Rock World — responsável pelo Rock in Rio — ao prefeito Eduardo Paes, e prevê a construção de um autódromo moderno, com padrão internacional, capaz de receber grandes eventos automobilísticos, incluindo a Fórmula 1. A proposta inclui também a criação de um parque ambiental com replantio de espécies nativas, recuperação de solo e preservação de um manguezal de mais de 40 mil m².

Segundo o presidente da Câmara Municipal, Carlo Caiado, o plano é que o novo autódromo esteja pronto em até dois anos após o início das obras. A construção será viabilizada por meio de uma Operação Urbana Consorciada, modelo que utiliza a valorização imobiliária da região para custear o empreendimento, sem uso de recursos públicos.

A expectativa é que, após o fim do contrato da Fórmula 1 com São Paulo — válido até 2030 — o Rio de Janeiro possa disputar a sede do GP Brasil. “Com certeza a F1 em São Paulo vai acabar e será no Rio”, afirmou Caiado, reforçando a intenção da cidade em retomar seu protagonismo no automobilismo mundial.

O projeto apresentado é assinado pelo escritório de arquitetura Populous e de autoria do mesmo projetista do traçado do Autódromo Internacional de Miami, que possui três grandes retas, permitindo aos pilotos alcança uma velocidade de até 320 km/h. O objetivo é que o novo autódromo de Guaratiba tenha quatro grandes retas.

A obra será viabilizada com recursos da iniciativa privada. O autódromo será construído um estilo parque, com capacidade para até 150 mil pessoas e estrutura para receber provas de Fórmula 1, Indy, Fórmula E e outras categorias internacionais.

“O Autódromo de Guaratiba será um equipamento esportivo de padrão internacional e vai gerar benefícios concretos para a economia da cidade. As emendas incluídas pelos vereadores garantem ainda a destinação de dois lotes para a construção de uma escola e de um espaço público de esporte e lazer. Também está prevista a destinação de recursos para um Fundo de Mobilidade, o que vai assegurar melhorias no trânsito dos bairros receptores do potencial construtivo”, destacou Caiado.

Desde a demolição de Jacarepaguá em 2012, o Rio não possui um autódromo funcional. Tentativas anteriores, como o projeto em Deodoro, não avançaram. Agora, com apoio político e investimento privado, o Autódromo de Guaratiba surge como a principal aposta para recolocar a cidade no mapa da Fórmula 1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/formula-1-pode-voltar-ao-rio-de-janeiro-apos-mais-de-tres-decadas/

Fórmula 1 pode voltar ao Rio de Janeiro após mais de três décadas

2025-08-20