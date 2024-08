Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes manda bloquear contas da Starlink por falta de representantes do X no Brasil

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2024

Decisão foi tomada para garantir pagamento de multas impostas à plataforma, que anunciou fechamento do escritório. Na foto, o ministro Alexandre de Moraes Foto: Nelson Jr./SCO/STF (Foto: Nelson Jr./SCO/STF) Foto: Nelson Jr./SCO/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), mandou bloquear as contas da empresa Starlink no Brasil, diante da ausência de representantes do X (antigo Twitter) no País.

Ambas as companhias são de propriedade do bilionário Elon Musk, que tem feito ataques a Moraes e ao Judiciário brasileiro. O bloqueio das contas foi tomado como forma de garantir o pagamento de multas impostas pelo STF ao X.

A Starlink é uma empresa de internet via satélite. Na noite de quarta-feira (28), Moraes deu prazo de 24 horas para que Musk nomeie um novo representante legal no Brasil, sob pena de suspensão da rede social no país.

A intimação foi feita por meio de uma postagem no perfil oficial da Corte na própria plataforma. O X anunciou o fechamento do escritório no Brasil em 17 de agosto. Segundo Musk, a decisão se deu por “exigências de censura”. A justificativa está relacionada a determinações de Moraes exigindo o bloqueio de perfis na plataforma.

Em nota, a rede social disse temer a prisão do representante legal da empresa no País e informou que a plataforma seguiria disponível para os usuários brasileiros. Musk é investigado em inquérito no STF que apura condutas quanto aos crimes de obstrução à Justiça, organização criminosa e incitação ao crime.

