Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2024

Em empate, Cruzeiro perdeu pênalti que foi marcado após checagem do árbitro de vídeo Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Internacional subiu o tom contra a arbitragem da partida contra o Cruzeiro, empatada em 0 a 0 nesta quarta-feira (28), no Mineirão, em Belo Horizonte, em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado disse que houve um pênalti “inventado”.

“Pênalti inventado não entra! Anthoni”, escreveu o Inter, no X, ao falar sobre lance perdido pelo Cruzeiro. O pênalti, cobrado aos 36 minutos do segundo tempo, foi marcado após auxílio da arbitragem de vídeo.

O atacante Kaio Jorge bateu no meio do gol, e Anthoni, com as pernas, defendeu. A marcação foi polêmica, pois foi originada em um toque de mão do centroavante equatoriano Enner Valencia na área do Inter. Bruno Arleu de Araújo (CBF/RJ) foi o árbitro do jogo e não marcou o pênalti em campo. Marcio Henrique de Gois (CBF/SP) comandou o vídeo no duelo.

