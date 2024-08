Inter Inter acerta contratação de lateral-direito do Lanús

Braian Aguirre será reforço do Inter Foto: Divulgação/Lanús

O Inter chegou a um acordo com o Lanús para a contratação de Braian Nahuel Aguirre. O Colorado pagará US$ 1,4 milhão de dólares (R$ 7,9 milhões pela cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos. Ainda há um acordo que obriga o clube a comprar mais 25% dos direitos caso o jogador atinja metas em Porto Alegre.

Aguirre realizará exames médicos na Argentina na sexta-feira. Caso seja confirmado que está apto, assinará contrato até o fim de 2027 e será oficializado como reforço colorado. O jogador viajará a Porto Alegre entre sábado e domingo.

O Colorado enviou uma comitiva à Argentina para destravar o negócio. Viajaram o diretor de futebol e jurídico Felipe Dallegrave e o gerente de mercado Ricardo “Caco” Sobrinho. O encontro com os representantes do lateral-direito e dirigentes do Lanús ocorreu na manhã desta quinta-feira.

A negociação se arrastava desde a última semana. Os gaúchos tentaram um empréstimo e depois fizeram uma investida por 30% dos direitos do jogador de 24 anos. Ambas propostas rechaçadas pelo Lanús.

Cria do Lanús, o lateral foi promovido ao time principal em 2020 e, nesta temporada, participou de 27 jogos, com um gol e uma assistência. Atualmente, se recupera de lesão muscular na coxa direita, detectada em 16 de agosto.

