Grêmio Arena do Grêmio inicia venda de ingressos

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com capacidade e operação reduzidas contra o Atlético-MG, estádio voltará a receber uma partida após quatro meses para cerca de 12,7 mil gremistas Foto: Giulian Serafim/PMPA Com capacidade e operação reduzidas contra o Atlético-MG, estádio voltará a receber uma partida após quatro meses para cerca de 12,7 mil gremistas (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de mais de quatro meses, o Grêmio voltará a jogar na Arena, em Porto Alegre, neste domingo (1º), às 11h, diante do Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. A venda de ingressos para a partida iniciou às 17h desta quarta-feira, com apenas 12,7 mil entradas disponíveis à torcida gremista. Os valores variam de R$ 40 a R$ 250.

A prioridade de compra é dos sócios do Grêmio, como sempre ocorre. Não haverá bilheteria presencial na Arena, sendo as vendas somente pelo site. Por conta do número reduzido de entradas, apenas no anel inferior do estádio, é possível que todas sejam adquiridas rapidamente.

O retorno para a Arena acontece contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro 2024. Os ingressos estão disponíveis para associados do Grêmio.

A venda de ingressos será realizada exclusivamente no site torcedor.arenapoa.com.br. O acesso ao Estádio será liberado mediante a apresentação do E-ticket na tela do celular ou impresso, que será disponibilizado aos torcedores no próprio site, após a confirmação do pagamento.

Os sócios torcedores ouro, diamante, juvenil e infantil também terão que emitir o e-ticket após a compra, a carteira de sócio não permitirá o acesso à Arena.

Portões de entrada para os torcedores do Grêmio

Os portões de acesso estarão abertos das 9h às 11h45min e, para maior organização e segurança de todos, os torcedores devem observar os seguintes acessos:

Arquibancada Norte: Portões Q, S, U e W.

Gramado Leste: Portões K, M e O.

Visitante: Portão 6

Recomendamos que os torcedores cheguem cedo e entrem no estádio com antecedência para evitar filas e possíveis transtornos.

ATENÇÃO: Todos os torcedores devem portar o E-Ticket, seja no celular ou impresso, para apresentar o QR Code no acesso ao estádio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/arena-do-gremio-inicia-venda-de-ingressos/

Arena do Grêmio inicia venda de ingressos

2024-08-29