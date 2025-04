Economia Real é a terceira moeda que mais perdeu valor em relação ao dólar desde o tarifaço de Trump

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2025

A informação consta em um ranking de 118 países elaborado pela agência classificadora de risco Austin Rating. (Foto: Agência Brasil)

O real é a terceira moeda que mais perdeu valor frente ao dólar desde o tarifaço anunciado na semana passada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A informação consta em um ranking de 118 países elaborado pela agência classificadora de risco Austin Rating.

A queda acumulada do real a partir do dia 2 deste mês chegou a 5,10% até terça-feira (8), dia em que o dólar encostou nos R$ 6. Conforme o levantamento, ao menos 58 países viram suas moedas se desvalorizarem no período.

A maior perda foi observada no dinar, a moeda da Líbia, que recuou 13,2%. Em seguida, vem o peso colombiano, com desvalorização de 5,8%.

Na terça-feira, o dólar comercial fechou a R$ 5,99. Para a elaboração do ranking, entretanto, a Austin Rating considera as taxas de câmbio de referência Ptax, divulgadas diariamente pelo Banco Central do Brasil. Nessa modalidade, o dólar ficou cotado a R$ 5,93.

O levantamento mostra que poucas moedas avançaram sobre o dólar nos últimos dias. Entre elas, estão o iene (2%), do Japão, e o franco suíço (3%), da Suíça.

A disparada do dólar é uma reação do mercado à guerra comercial promovida por Trump. O receio dos investidores é de que o conjunto de taxas anunciado pelo republicano contra mais de 180 países e regiões leve a um cenário de inflação e recessão global.

O movimento gera um impacto negativo nos mercados de ações, já que o cenário de incertezas empurra investidores para ativos mais seguros, como as Treasuries (títulos públicos norte-americanos) e o dólar, fortalecendo a moeda frente a outras divisas. Outro efeito é a queda nas Bolsas de Valores.

2025-04-09