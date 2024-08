Grêmio Grêmio realiza penúltimo treino visando o duelo contra o Atlético-MG pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2024

A penúltima atividade do Grêmio antes da partida contra o Atlético-MG foi separada em três momentos Foto: Lucas Uebel/Grêmio Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A preparação do Grêmio para o duelo válido pela 25ª rodada do Brasileirão teve sequência na manhã desta quinta-feira (29). A penúltima atividade do Grêmio antes da partida contra o Atlético-MG foi separada em três momentos. O retorno Tricolor está marcado para o próximo domingo, 1º de setembro, às 11h.

Inicialmente os atletas realizaram trabalhos de velocidade e mudança de direção em circuito montado pelo preparador físico, Mário Pereira, e sua equipe.

O trabalho com bola foi realizado em campo reduzido. Renato separou os jogadores em grupos com quatro atletas, em que comandou treino técnico-tático de troca de passes curtos, longos e finalizações a gol. No outro lado do campo, o auxiliar técnico Alexandre Mendes orientou movimentações defensivas e trocas de passes com os defensores.

A terceira e última parte do treino voltou a reunir todos os jogadores para atividade de ataque contra defesa, troca de passes e finalizações a gol. O elenco gremista volta a trabalhar na manhã desta sexta-feira (30), a partir das 10h.

