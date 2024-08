Esporte Nadador Gabriel Araújo conquista o primeiro ouro do Brasil na Paralimpíada

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Mineiro de Santa Luzia vence de ponta a ponta a prova dos 100m costas Foto: COB/Twitter Foto: COB/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O primeiro ouro do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris não tardou. Nesta quinta-feira (29), dia de abertura das competições na França, o nadador mineiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, venceu os 100 metros nado costas da classe S2 (atletas com grande comprometimento físico e motor), com o tempo de 1min53s67. Esta é a quarta medalha paralímpica da carreira do atleta, de 22 anos, que conquistou dois ouros e uma prata – nesta mesma prova – em Tóquio.

Gabrielzinho, atual campeão mundial nos 100 metros costas, não foi incomodado durante toda a prova, terminando quase oito segundos à frente do medalhista de prata, o russo Vladimir Danilenko, que competiu sob bandeira neutra. O terceiro colocado foi o chileno Alberto Abarza Diaz.

O mineiro, nascido em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, ainda tem mais quatro provas para nadar em Paris: os 50 metros costas e 200 livre na classe S2, além dos 50 livre e 150 medley na S3, classe com atletas com um grau de comprometimento menor que a S2.

O nadador é uma das principais protagonistas do esporte paralímpico brasileiro, tendo inclusive sido porta-bandeira do país na cerimônia de abertura dos Jogos, na última quarta (28).

Gabrielzinho nasceu com focomelia, doença congênita que impede a formação normal de braços e pernas. Ele começou a nadar em Juiz de Fora (MG).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/nadador-gabriel-araujo-conquista-o-primeiro-ouro-do-brasil-na-paralimpiada/

Nadador Gabriel Araújo conquista o primeiro ouro do Brasil na Paralimpíada

2024-08-29