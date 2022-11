Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes mantém prisão de homem que ameaçou magistrados da Corte

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2022

Ministro Alexandre de Moraes (foto) lembrou que horas antes de ser preso Rejane incitou publicamente a animosidade entre as Forças Armadas e os demais Poderes Foto: Rosinei Coutinho/STF Moraes lembrou que horas antes de ser preso Rejane incitou publicamente a animosidade entre as Forças Armadas e os demais Poderes (Foto: Rosinei Coutinho/STF) Foto: Rosinei Coutinho/STF

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes manteve, nesta sexta-feira (11), a prisão preventiva de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, investigado por ataques à Corte, aos respectivos magistrados e a políticos de oposição.

Rejane aparece em um vídeo ameaçando ministros do Supremo e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim como a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Em um dos trechos da gravação, ele ameaça “pendurar” os ministros “de cabeça para baixo” e convoca outras pessoas para invadirem o Supremo e colocar os magistrados para fora do Brasil.

Para o ministro, o andamento da investigação e o atual momento do País — com algumas manifestações antidemocráticas reivindicando golpe militar em frente a quartéis — mantêm a recomendação prisão. Moraes lembrou que horas antes de ser preso Rejane incitou publicamente a animosidade entre as Forças Armadas e os demais Poderes, entre eles o Judiciário.

Além disso, Moraes determinou à Polícia Federal que ouça, no prazo de 30 dias, as seis pessoas que mantiveram contato com o investigado na época dos fatos investigados. A corporação deve, ainda, identificar e ouvir os participantes do grupo de Telegram intitulado “Caçadores de ratos do STF”, diante da suspeita da ocorrência do crime de organização criminosa.

O investigado pediu o relaxamento da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares. No entanto, Moraes avalia que a gravidade da conduta de Rejane e o risco concreto de “reiteração delitiva” são suficientes para a manutenção da prisão, a fim de garantir a ordem pública. A reportagem busca contato com Rejane e a defesa dele. O espaço está aberto para manifestação.

