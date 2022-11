Grêmio Alberto Guerra é eleito o novo presidente do Grêmio para o próximo triênio

Por Lorenzo Rivero * | 12 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Posse do novo presidente será na quarta-feira, no auditório do Conselho Deliberativo da Arena do Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio Posse do novo presidente será na quarta-feira, no auditório do Conselho Deliberativo da Arena do Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio tem um novo Conselho de Administração para o próximo triênio 2023/2025. Alberto Guerra, da Chapa 2 – Agora é Guerra, foi eleito como o novo presidente do Grêmio. O resultado da eleição foi divulgado oficialmente às 17h15min, pelo presidente do Conselho Deliberativo, Alexandre Bugin, acompanhado da Comissão Eleitoral.

Alberto Jerônimo Guerra Neto obteve 8.624 votos (57,90%), contra 6.181 votos (41,50%), do adversário, Odorico Roman. Foram computados também 90 votos nulos e brancos. Dos 33.673 sócios tricolores aptos a votar, participaram do pleito 14.895 gremistas, que aconteceu de forma presencial, no estádio tricolor e on-line.

Com Guerra, Gustavo Bolognesi, Luciano Feldens, Eduardo Cozza Magrisso, Fábio Floriani, Geraldo Barbosa Correa e José Carlos Corrêa Duarte foram eleitos como vices-presidentes.

“Serei mais um a tentar colocar o Grêmio nos lugares onde todos querem, que é disputando títulos com vitórias, transformando em um Grêmio ainda maior. Quero agradecer a confiança de todos.Nós passamos por uma etapa muito dura, mas o desafio vem agora, que é o de levar o Grêmio para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Muito obrigado”, declarou o novo presidente.

Trajetória

Sócio desde 1997, Guerra atuou no departamento jurídico do Grêmio e assumiu como vice-presidente de futebol pela primeira vez em 2010. O presidente eleito voltou ao cargo de vice de futebol em 2016 e, entre 2018 e 2019, sendo diretor de futebol, chegando a três conquistas do Campeonato Gaúcho de 2010, 2018 e 2019.

Guerra tem como seus primeiros objetivos fazer um elenco bom e competitivo após uma série B do Brasileirão. Durante a semana, o presidente eleito disse abertamente que ele e sua equipe já teria feito propostas por alguns jogadores, sendo um deles e que chamou atenção nas redes sociais, Luis Suárez.

Já para o departamento de futebol, Guerra teria como principal foco o diretor executivo do Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano. E para o comando técnico gremista, Renato Portaluppi é o nome preferido pelo novo Conselho de Administração.

A posse do novo presidente será na quarta-feira (16), no auditório do Conselho Deliberativo da Arena do Grêmio.

* Por supervisão de: Carolina Rodrigues

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio