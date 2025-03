Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes vota para tornar réus deputados do PL denunciados em caso de emendas

Por Redação O Sul | 2 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Três deputados federais foram denunciados pela PGR de organização criminosa e corrupção passiva. Na foto, o ministro Alexandre de Moraes Foto: Gustavo Moreno/STF Três deputados federais foram denunciados pela PGR de organização criminosa e corrupção passiva no envio de emendas parlamentares (Foto: Gustavo Moreno/STF) Foto: Gustavo Moreno/STF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou por aceitar a denúncia contra três deputados do PL por organização criminosa e corrupção passiva, a partir do envio de emendas parlamentares.

Moraes acompanhou o relator, ministro Cristiano Zanin, e disse que as denúncias são corroboradas por depoimentos de testemunhas. Os votos poderão ser dados no plenário virtual até 11 de março.

Os acusados são: Josimar Maranhãozinho (PL-MA), Pastor Gil (PL-MA) e Bosco Costa (PL-SE). Segundo a PGR (Procuradoria-Geral da República), os deputados atuaram pela “comercialização” de pelo menos R$ 7 milhões em emendas.

O ministro Zanin votou por acolher a denúncia contra os três, pelos crimes de “corrupção passiva e pertencimento a organização criminosa, agravado pelo exercício de comando e majorado pela participação de funcionário público”.

“Os elementos informativos que a embasam são também robustos. Englobam mensagens trocadas pelos denunciados por meio do aplicativo WhatsApp, depoimentos de testemunhas e vasta documentação apreendida em buscas autorizadas por meio de decisão judicial”, diz o texto.

As investigações começaram em 2020 quando o então prefeito de São José do Ribamar (MA), Eudes Sampaio, resolveu denunciar uma cobrança de 25% do valor de emendas que o município recebeu para a saúde.

O relatório da PF (Polícia Federal) contra os políticos por suposta “comercialização” no envio de emendas parlamentares apontou que houve ameaças a prefeitos do interior do Maranhão e que o esquema ocorre há pelo menos cinco anos com dinheiro público.

“No topo da organização estão os representantes políticos, a saber, os deputados Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e Bosco Costa”, concluiu a PF no documento enviado ao STF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ministro-do-supremo-alexandre-de-moraes-vota-para-tornar-reus-deputados-do-pl-denunciados-em-caso-de-emendas/

Ministro do Supremo Alexandre de Moraes vota para tornar réus deputados do PL denunciados em caso de emendas

2025-03-02