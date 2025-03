Mundo Oscar ocorre neste domingo: Brasil é o terceiro país da América Latina com mais indicações

Por Redação O Sul | 2 de março de 2025

O filme brasileiro “Ainda Estou Aqui“, dirigido por Walter Salles concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz Foto: Alile Dara Onawale/Sony Pictures (Foto: Alile Dara Onawale/Sony Pictures) Foto: Alile Dara Onawale/Sony Pictures

O Oscar, considerado o principal prêmio do cinema mundial, acontece neste domingo (02). O filme brasileiro “Ainda Estou Aqui“, dirigido por Walter Salles concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, pela performance de Fernanda Torres.

Essa é a quinta indicação do Brasil ao prêmio de Melhor Filme Internacional. A primeira foi com “O Pagador de Promessas“, em 1963. Já em 1996 foi o filme “O Quatrilho” e em 1998 “O Que É Isso, Companheiro?“, que conta com Selton Mello e Fernanda Torres no elenco assim como “Ainda Estou Aqui”.

Em 1999, vieram as indicações para “Central do Brasil” e para Fernanda Montenegro em Melhor Atriz. 26 anos depois, Walter Salles teve novamente um filme indicado e foi a vez da filha de Montenegro tentar a mesma categoria que a mãe concorreu.

Com as cinco indicações, o Brasil é o terceiro país da América Latina com mais indicações na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar. Apenas 29 filmes latino-americanos foram indicados na categoria entre as 344 nomeações feitas entre 1957 e 2025. Ou seja, o Brasil representa 17,24% das nomeações dos longas da região.

O país com mais indicações é o México, que já acumulou nove desde 1957. O país levou a estatueta em 2019, com “Roma”, que também foi indicado a Melhor Filme. Em segundo, aparece a Argentina, com oito. O país, no entanto, é o que mais venceu a categoria com duas estatuetas: uma por “Olhos da Justiça” em 2010 e a outra por “A História Oficial” em 1986.

Além do México e da Argentina, o único outro país da América Latina a conseguir ganhar o Oscar é o Chile. Em 2018, a nação levou a estatueta por “Uma Mulher Fantástica”.

Brasil no Oscar

Além das cinco indicações em Melhor Filme Internacional, o Brasil conseguiu outras 17 indicações em outras categorias do Oscar.

A primeira foi em 1945, com a música “Rio de Janeiro”, de Ary Barroso, que é parte da trilha sonora do filme “Brazil”. Na mesma categoria, o Brasil só foi indicado novamente em 2012, pela música “Real in Rio” da animação “Rio”.

O Brasil já conseguiu duas indicações em Melhor Atriz, por Fernanda Torres em “Ainda Estou Aqui” e Fernanda Montenegro em “Central do Brasil” (1999). Já por Melhor Direção, as indicações vieram em 1986 por “O Beijo da Mulher Aranha” e em 2004 por “Cidade de Deus”. O segundo ainda rendeu as indicações em Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Edição.

Por Melhor Filme de Animação, vieram as indicações para “O Menino e o Mundo” em 2016 e “O Touro Ferdinando” em 2018, enquanto Melhor Curta de Animação foi disputado por “Gone Nutty”, de 2004. Já por Melhor Documentário em Longa Metragem, foram três: “Democracia em Vertigem” (2020), “O Sal da Terra” (2015) e “El Salvador: Another Vietnam” (1982).

“Onde Eu Moro” conquistou uma indicação em 2022 na categoria de Melhor Documentário de Curta Metragem, até então a indicação mais recente do Brasil no Oscar. No ano anterior, “Uma História de Futebol” tentou levar a estatueta de Melhor Curta Metragem em Live Action, mas saiu de mãos vazias.

Oscar 2025

A 97ª cerimônia do Oscar acontece neste (2), no Dolby Theatre, em Hollywood, com transmissão ao vivo no Brasil pela TNT e Max, a partir das 21h (horário de Brasília). “Ainda Estou Aqui” disputa em três categorias.

