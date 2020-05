Política Ministro do Supremo autoriza depoimento de Paulo Marinho em inquérito sobre Bolsonaro

23 de Maio de 2020

Prédio do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Foto: Dorivan Marinho/SCO/STF

O ministro Celso de Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal), atendeu a um pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República) e autorizou o depoimento do empresário Paulo Marinho no inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. As informações são do portal G1.

O pedido da PGR foi feito no último dia 17, e Celso de Mello autorizou o depoimento na sexta (22). Pela decisão, Paulo Marinho deverá ser ouvido na próxima terça-FEIRA (26), às 9 horas, na superintendência da PF no Rio de Janeiro.

Um dos principais aliados de Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018, Paulo Marinho disse ao jornal “Folha de S.Paulo” que o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho de Bolsonaro, foi avisado com antecedência por um delegado da PF sobre a deflagração da Operação Furna da Onça.

A operação levou à prisão de diversos parlamentares do estado do Rio, em novembro de 2018. A defesa de Flávio Bolsonaro nega a acusação. O chefe do senador, Miguel Angelo Grillo, também será ouvido na quarta (27), em Brasília.

O inquérito no qual será incluído o depoimento do empresário foi aberto por Celso de Mello em 27 de abril, a pedido da PGR.

Três dias antes da abertura, em 24 de abril, o então ministro da Justiça, Sergio Moro, anunciou a demissão do cargo afirmando que Bolsonaro tentou interferir na PF ao demitir o então diretor-geral da corporação, Maurício Valeixo, e ao cobrar a troca do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro.

