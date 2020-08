Ministro do Supremo Celso de Mello se afasta da Corte para realizar tratamento de saúde

O decano do tribunal se aposentará em novembro, quando completará 75 anos. (Foto: Carlos Moura/SCO/STF)

O decano do tribunal se aposentará em novembro, quando completará 75 anos

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Celso de Mello se afastou da Corte para realizar um novo tratamento de saúde. A informação foi confirmada pelo gabinete do magistrado.

No início deste ano, ele passou por uma cirurgia no quadril. Não foram divulgados detalhes sobre o novo tratamento e a duração do afastamento.

O decano do tribunal se aposentará em novembro, quando fará 75 anos de idade. Nesta semana, ele completou 31 anos de atuação no Supremo.

Atualmente, o ministro é relator do inquérito que investiga se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na autonomia da Polícia Federal.