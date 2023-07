Política Ministro do Supremo dá 48 horas para CPI prestar informações sobre quebra de sigilo de ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal

15 de julho de 2023

Vasques foi diretor-geral da PRF na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Ag. Câmara

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso deu prazo de 48 horas para que a CPI dos atos do 8 de janeiro apresente informações sobre a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques.

“O pedido será analisado após as informações, em razão da excepcionalidade da apreciação de medidas de urgência”, afirmou Barroso.

A defesa de Silvinei Vasques acionou o Supremo Tribunal Federal na sexta-feira (14) para suspender a medida.

Vasques foi diretor-geral da PRF na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esteve no comando da corporação nas eleições do ano passado, quando surgiram denúncias de uso político da força de segurança.

Em depoimento à comissão, em junho, ele negou irregularidades na atuação da PRF. A defesa de Vasques considera que a medida violou a Constituição.

“A despeito de não ter nada a esconder, entendeu de imediato que tal medida foi elaborada em total equívoco, em sessão confusa, sem debate sobre o tema, na qual os representantes da CPMI aprovaram o que foi verdadeira violência à Constituição da República Federativa do Brasil e à imagem e à privacidade do impetrante”, afirmaram.

“Não há razão para quebra da intimidade do impetrante, eis que requereram quebra dos sigilos sem antes – mediante votação – tivesse o impetrante (testemunha) sua condição alterada para a de investigado”, completaram.

O relator do caso é o ministro Nunes Marques. Mas, como o Supremo está em recesso, o pedido foi enviado ao ministro Luís Roberto Barroso, vice-presidente da Corte, que está respondendo pelos casos urgentes.

