Por Redação O Sul | 15 de julho de 2023

Os entorpecentes estavam escondidos em um compartimento do motor de carro. Foto: PRF/Divulgação Os entorpecentes estavam escondidos em um compartimento do motor de carro. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na madrugada deste sábado (15), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens com mais de sete quilos de drogas entre cocaína, crack e maconha. Os entorpecentes estavam escondidos no compartimento do motor de um Logan que trafegava na BR 153 em Bagé.

Em ação de combate ao crime, os policiais deram ordem de parada ao motorista do veículo, com placas de Eldorado do Sul. Em revista ao carro foi localizado escondido dentro do compartimento do motor, uma bolsa contendo drogas. Na bolsa, havia cinco quilos de maconha, um quilo de cocaína e um quilo de crack.

Os homens disseram que não sabiam da existência da droga e que o veículo havia sido locado à tarde. Os homens, um de 30 anos e natural de Charqueadas e o outro com 22 anos e natural de Porto Alegre, já possuíam antecedentes por furto qualificado, desacato, ameaça, tráfico de drogas, homicídio e roubo a veículo.

Os traficantes foram presos e, junto com as drogas e o carro apreendido, encaminhados para a polícia judiciária em Bagé.

