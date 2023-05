Geral Ministro do Supremo Dias Toffoli tem alta hospitalar e seguirá tratamento contra a covid em casa

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2023

O ministro também foi diagnosticado com a doença em 2020 Foto: Divulgação/STF O ministro também foi diagnosticado com a doença em 2020. (Foto: Divulgação/STF) Foto: Divulgação/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli teve alta hospitalar em Brasília no sábado (20) e continuará se recuperando em casa.

Conforme a assessoria do STF, Toffoli, de 55 anos, havia sido internado na quarta-feira (17), após ser diagnosticado com covid.

O ministro esteve internado em um quarto com monitoramento de unidade de terapia semi-intensiva.

Em 2020, o magistrado do STF foi diagnosticado com pneumonite alérgica e ficou internado no mesmo hospital. A suspeita para a causa dos problemas foi a exposição a fungos, ácaros e bactérias no ambiente de trabalho

Essa não é a primeira vez que o ministro contrai o vírus. Também em 2020, ele foi diagnosticado com covid. Toffoli apresentou sintomas respiratórios leves e se recuperou em casa após recomendações médicas. À época, ele teve sintomas respiratórios leves, um pouco de tosse e cansaço.

José Antonio Dias Toffoli, tomou posse no Supremo Tribunal Federal em outubro de 2009. A indicação de Dias Toffoli para integrar a Suprema Corte foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no final do seu segundo mandato e aprovada pelo Senado.

Toffoli ocupa a cadeira deixada pelo ministro Menezes Direito, morto em setembro daquele ano, vítima de câncer.

2023-05-21