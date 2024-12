Política Ministro do Supremo Flávio Dino analisa explicações da Câmara após nova resposta sobre liberação de emendas

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A Câmara aguarda um retorno de Dino para saber se a resposta enviada é ou não suficiente Foto: Gustavo Moreno/SCO/STF A Câmara aguarda um retorno de Dino para saber se a resposta enviada é ou não suficiente. (Foto: Gustavo Moreno/SCO/STF) Foto: Gustavo Moreno/SCO/STF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), inicia neste sábado (28) as análises das explicações da Câmara dos Deputados sobre o pagamento de R$ 4,2 bilhões em emendas de comissão. As respostas foram encaminhadas pela Casa na noite desta sexta-feira (27), cumprindo o prazo de envio até as 20h.

Com o envio da petição, a Câmara aguarda um retorno de Dino para saber se a resposta enviada é ou não suficiente e, principalmente, se as emendas continuarão suspensas ou se serão liberadas.

No documento, a Câmara dos Deputados afirma que não havia previsão legal para que as indicações de emendas de comissão tivessem que ser votadas pelas comissões antes da Lei Complementar nº 210, de 2024, editada para cumprir as regras de liberação dos recursos.

A Câmara reforçou o aval que teve do Executivo sobre a tramitação das emendas, que, segundo o documento, seguiu pareceres dos ministérios da Fazenda, do Planejamento e Orçamento, da Gestão, da Casa Civil e da Advocacia-Geral da União (AGU).

“Reitera-se a plena legalidade do procedimento adotado pelos senhores líderes do Congresso Nacional, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, sob orientação jurídica dos ministérios”, afirmou a Câmara.

“Não procedem os argumentos de que a deliberação das emendas de comissão é oculta ou fantasiosa, já que está detalhadamente documentada nos autos, com publicação ampla na internet. Tampouco há “verba nova”, não deliberada pelos colegiados competentes”, afirmou o advogado da Câmara Jules Michelet Pereira Queiroz e Silva na manifestação enviada ao Supremo.

A Câmara contrapõe o argumento de que a suspensão das atividades seria uma estratégia para impedir a deliberação das comissões.

“Essa suspensão se deu para possibilitar, em esforço concentrado, a votação das proposições de controle de gastos do Poder Executivo”, disse Queiroz e Silva.

O advogado da Câmara declara também que a “interrupção abrupta da execução orçamentária” pode levar à descontinuidade de serviços públicos fundamentais e, na área da saúde, pode comprometer o cumprimento pela União dos gastos mínimos exigidos pelo art. 198 da Constituição.

“Além disso, importa destacar que a interrupção abrupta da execução orçamentária em matéria de saúde nos últimos dias do exercício de 2024 pode até mesmo colocar em risco a observância pela União dos gastos mínimos previstos no art. 198, §2º, da Constituição”.

A Câmara também informou que não recorrerá da decisão do ministro Flávio Dino. Segundo o documento, a apresentação de um recurso seria responsabilidade do Congresso, já que a execução de emendas diz respeito às duas Casas Legislativas: Câmara e Senado.

Emendas

Em dezembro de 2022, o STF entendeu que as emendas chamadas de RP8 e RP9 eram inconstitucionais. Após a decisão, o Congresso Nacional aprovou uma resolução que mudou as regras de distribuição de recursos por emendas de relator para cumprir a determinação da Corte.

No entanto, o PSOL, partido que entrou com a ação contra as emendas, apontou que a decisão continuava em descumprimento. Após a aposentadoria da ministra Rosa Weber, relatora original do caso, Flávio Dino assumiu a condução do processo.

Em agosto deste ano, Dino determinou a suspensão das emendas e decidiu que os repasses devem seguir critérios de rastreabilidade. O ministro também determinou que a Controladoria-Geral da União (CGU) auditasse os repasses dos parlamentares por meio das emendas do orçamento secreto. As informações são do portal de notícias CNN Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ministro-do-supremo-flavio-dino-analisa-explicacoes-da-camara-apos-nova-resposta-sobre-liberacao-de-emendas/

Ministro do Supremo Flávio Dino analisa explicações da Câmara após nova resposta sobre liberação de emendas

2024-12-28