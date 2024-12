Grêmio Diego Costa pode reforçar clube que vai disputar a Libertadores em 2025

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Tradicional clube uruguaio quer reforçar o setor ofensivo e acredita que o centroavante possa ser o nome ideal. Foto: Lucas Uebel/Gremio FBPA Tradicional clube uruguaio quer reforçar o setor ofensivo e acredita que o centroavante possa ser o nome ideal. (Foto: Lucas Uebel/Gremio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Gremio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em reta final de contrato com o Grêmio, o atacante Diego Costa ficará a partir de 2025 livre no mercado e deve ser procurado por outras equipes. Com isso, o Nacional, do Uruguai, tem interesse em contar com o futebol do jogador de 36 anos em seu elenco para a próxima temporada. A informação é do Ovación, caderno esportivo do El País, do Uruguai.

Dessa forma, o tradicional clube uruguaio quer reforçar o setor ofensivo e acredita que o centroavante possa ser o nome ideal. A chegada de Braithwaite, na janela de transferências do meio do ano, confirmou a falta de espaço de Diego, que teve menos oportunidades. Em 26 jogos com a camisa tricolor, o jogador marcou oito gols e concedeu cinco assistências.

O nome de Diego surge como alternativa para a negociação por Lucas Alario, que não avançou. O centroavante do Inter era a primeira opção, porém o Nacional necessita de um plano B. Até o momento, o Imortal não confirmou a saída do atacante e dos demais jogadores com contrato por encerrar, embora reste poucos dias para o fim dos vínculos. Antes de qualquer definição, a diretoria quer anunciar o novo treinador, que pode ser Gustavo Quinteros, ex-Vélez Sarsfield, para solucionar tais imbróglios.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/diego-costa-pode-reforcar-clube-que-vai-disputar-a-libertadores-em-2025/

Diego Costa pode reforçar clube que vai disputar a Libertadores em 2025

2024-12-28