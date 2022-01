Política Ministro do Supremo Gilmar Mendes é escolhido relator de ação sobre apagão de dados da Saúde

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Na segunda-feira, o ministro Gilmar Mendes criticou, pelo Twitter, o apagão de dados do Ministério da Saúde sobre a situação da pandemia no País Foto: Fellipe Sampaio /SCO/STF Na segunda-feira, o ministro Gilmar Mendes criticou, pelo Twitter, o apagão de dados do Ministério da Saúde sobre a situação da pandemia no País (Foto: Fellipe Sampaio /SCO/STF) Foto: Fellipe Sampaio /SCO/STF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), foi definido como relator da petição apresentada por deputados do PT contra o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, por causa do apagão de dados do ministério sobre a situação epidemiológica da pandemia da Covid-19.

Os deputados pediram que o STF envie à PGR (Procuradoria Geral da República) a acusação feita contra Queiroga. Segundo os petistas, “a persistência desse apagão no Ministério da Saúde, cuja existência, criminosa ou não, prejudica a sociedade brasileira como um todo, dificultando sobremaneira, as políticas públicas sérias para enfrentamento da doença”.

“A ausência de informações confiáveis ou a inexistência de informações do principal órgão gestor de políticas públicas para a saúde no País, num momento de agravamento da pandemia, mostra muito da gestão administrativa da saúde e da administração executiva no País”, completaram os deputados no pedido.

Na segunda-feira (10), antes da apresentação da ação e de ser escolhido como relator do caso, o ministro Gilmar Mendes criticou, pelo Twitter, o apagão de dados do Ministério da Saúde sobre a situação da pandemia no País.

“O restabelecimento dos sistemas de atualização dos boletins epidemiológicos deve ser tratado como prioridade. Há semanas os Estados e Municípios enfrentam dificuldades em informar os casos de contaminação e de internação. O #ApagaoNaSaude inviabiliza o enfrentamento da pandemia”, afirmou o ministro.

Em entrevista coletiva na quarta-feira (12), o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, disse que a expectativa é que até a próxima sexta-feira (14), todos os dados estejam disponíveis para acesso pela população.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política