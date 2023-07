Política Ministro do Supremo Gilmar Mendes rebate Lula e diz que “o conceito de democracia não é relativo”

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2023

Gilmar Mendes defendeu que a realização de eleições não garante o regime democrático na Venezuela Foto: Nelson Jr./STF



O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes rebateu uma fala de Lula na qual o petista defendeu o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmando que o “conceito de democracia é relativo”.

“O conceito de democracia não é relativo. Após a superação dos regimes totalitários do século XX, a democracia não pode, seriamente, ser concebida como uma fórmula vazia, apta a aceitar qualquer conteúdo”, disse Gilmar nas redes sociais no domingo (2).

Em entrevista na quinta-feira (29), quando foi questionado sobre o governo do país vizinho, Lula afirmou que a “Venezuela tem mais eleições do que o Brasil”. “A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. O conceito de democracia é relativo para você e para mim”, declarou o petista.

Sobre essa justificativa, Gilmar defendeu que a realização de eleições não garante o regime democrático: “A realização de eleições, em tal hipotético cenário, jamais poderia afiançar o caráter democrático de um regime político. Aos eleitores, não cumpre escolher entre governo e oposição, mas apenas referendar a vontade do ditador de plantão”.

No mês passado, Lula recebeu o presidente da Venezuela no Palácio do Planalto. Na ocasião, o presidente brasileiro afirmou que o país vizinho é vítima de “narrativas mentirosas”. “Existe uma narrativa no mundo de que na Venezuela não tem democracia e que ele cometeu erros. Eu disse para ele [Maduro] que é a obrigação dele construir a narrativa com os fatos verdadeiros”, afirmou Lula.

2023-07-03