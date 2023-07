Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2023

(Foto: Fabiano Panizzi/CCR-ViaSul)

Participação social

A Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembleia gaúcha realiza nesta segunda-feira, em Pelotas, a primeira das três audiências públicas oficiais para discussão das prioridades regionais do Estado relacionadas ao Plano Plurianual – PPA Participativo 2024-2027. As reuniões visam proporcionar maior participação e diversidade de públicos na priorização de programas e objetivos, contribuindo com o processo de participação social no projeto, iniciado em abril pelo governo federal. “A participação social simboliza a retomada do diálogo com todos os movimentos sociais, organizações da sociedade civil, representações populares e com a cidadania brasileira na condição de importantes protagonistas na reconstrução e transformação do Brasil”, afirma o deputado Zé Nunes (PT), proponente dos encontros.

Duplicação da BR 290

A Frente Parlamentar pela Duplicação da BR 290 realiza nesta segunda-feira uma plenária pública para mobilização da comunidade política e civil do Estado em torno da obra de duplicação da rodovia. Coordenada pelos deputados Cláudio Tatsch (PL), Edivilson Brum (MDB), Frederico Antunes (PP), Luiz Fernando Mainardi (PT), e Luiz Marenco (PDT), a ação deve contar com a presença de mais de 30 prefeitos e vereadores integrantes de Frentes Parlamentares Municipais que tratam do mesmo assunto. A ação prevê ainda a manifestação de representações do Planalto e da Polícia Rodoviária Federal.

Bloqueio em Cuba

A Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais do parlamento gaúcho aprovou por unanimidade a realização de uma audiência pública em solidariedade à população de Cuba contra o bloqueio econômico sofrido pelo país. Proposta pelo deputado Jeferson Fernandes (PT), a reunião será realizada para que o parlamentar, ao lado de Luiz Fernando Mainardi (PT) e Bruna Rodrigues (PCdoB), relate as dificuldades enfrentadas pelos cubanos as quais presenciaram durante uma viagem ao país em maio deste ano. “A ideia dessa audiência pública é descrever o que vimos e permitir que mais visões de Cuba venham a público, de uma forma organizada e democrática” destaca Jeferson.

Frente das Oliveiras

A Frente Parlamentar das Oliveiras será reinstalada nesta terça-feira na Assembleia gaúcha a partir de proposição do deputado Marcus Vinícius (PP). O parlamentar assumirá a liderança do colegiado durante a licença de seu idealizador, Beto Fantinel (MDB). Marcus afirma que enxerga na produção oliveira uma alternativa para a agricultura gaúcha, com destaque para a Metade Sul do Estado, a qual vem fortalecendo sua economia com avanços do setor. “Existe um espaço eminente no mercado interno, apenas 1% do consumo é de azeites brasileiros. O futuro do agronegócio gaúcho e brasileiro passa por esse setor, que precisa ser acolhido, representado e bem cuidado”, afirma o parlamentar.

Luto parental

Durante esta semana a fachada do Palácio Farroupilha, sede da Assembleia gaúcha, será iluminada de laranja em alusão à lei que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre a causa do Luto Parental. Proposta pela deputada Patrícia Alba (MDB), a ação ocorre em paralelo à semana instituída no calendário oficial do Estado em homenagem aos pais em luto.

2023-07-03