Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 3 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











(Foto: banco de dados/O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Votação garantida

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), garantiu neste domingo que a votação da reforma tributária será realizada até sexta-feira. Ele destacou que deve ampliar o diálogo com governadores e prefeitos contrários ao texto para garantir amplo apoio.

Reunião antecipada

Arthur Lira adiantou para este domingo a reunião com lideranças partidárias que costuma ter nas terças-feiras para definir as pautas de análise do plenário. A antecipação ocorre frente a intensa agenda de votações de propostas de interesse do Executivo prevista para esta semana.

Problema da Justiça

Quando questionado neste sábado sobre a opinião referente à inelegibilidade de Jair Bolsonaro, o presidente Lula afirmou que o caso é um problema da Justiça. Ele destacou que o ex-presidente será punido de acordo com o erro que cometeu, e que a questão “não afeta a tranquilidade do governo”.

Saúde em pauta

A Conferência Nacional de Saúde iniciou neste domingo sua 17ª edição, abordando o tema “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro dia”. O evento reúne membros do governo e da sociedade civil para debater e aprovar o próximo ciclo de planejamento da União na área, além de fornecer subsídios para planos governamentais.

História Afro

A Comissão de Direitos Humanos do Senado discute nesta segunda-feira a aplicação da lei de ensino da História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas. Proposta pelo senador Paulo Paim (PT-RS), a reunião visa debater a dificuldade de implantação do projeto, o qual prevê a obrigatoriedade de ensino para o combate ao racismo nas instituições.

Indicações ao BC

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado avalia nesta terça-feira as indicações de Diogo Guillen e Renato Gomes para a diretoria do Banco Central. A ação integra um esforço concentrado da Casa para avançar com a análise de nomeações do governo para agências e órgãos reguladores.

Ataque hacker

A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar o possível ataque hacker na conta do Instagram da PRF de Sergipe na semana passada. A corporação investigará a origem da chave Pix veiculada em uma publicação no perfil, a qual solicitava doações em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Plano Safra

O BNDES anunciou um aumento de mais de 100% nos recursos destinados à agricultura familiar no Plano Safra 2023/24. Um total de R$11,6 bilhões serão repassados pela instituição para o financiamento do setor no período.

Parceria angolana

O Instituto Oswaldo Cruz, vinculado à Fiocruz, assinou um acordo junto à universidade angolana Agostinho Neto, para a realização de parcerias em ensino e pesquisa. As instituições devem trabalhar em conjunto na realização de estudos sobre doenças tropicais negligenciadas e outras demandas da Saúde de ambos países.

Zona franca do vinho

A criação de uma Zona Franca da Uva e do Vinho em 23 municípios gaúchos será pauta de discussão da Comissão de Turismo da Câmara nesta quarta-feira. Proposta pelo deputado federal Carlos Gomes (Republicanos), a medida visa desenvolver a vitivinicultura no RS, além da promoção do enoturismo.

Auxílio emergência

O governo estadual protocolou na Assembleia gaúcha um projeto de lei que prevê o repasse de auxílio para vítimas de perdas provocadas por eventos climáticos. A medida integra as ações do Executivo para mitigar os impactos do ciclone extratropical que atingiu o Estado no mês passado.

Balada segura

O Gabinete de Projetos Especiais do Estado lança nesta segunda-feira um novo edital para adesão de municípios ao programa Balada Segura. A ação tem o objetivo de integrar as cidades em ações de incentivo ao trânsito seguro e redução de mortes decorrentes da direção sob efeito de álcool.

Prestação de contas

A prefeitura de Porto Alegre realiza nesta quarta-feira uma audiência pública de apresentação dos resultados de investimentos e gestão da Previmpa em 2022. A reunião visa garantir a transparência nas ações da instituição responsável pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos da Capital.

Redução de carbono

O secretário municipal de Meio Ambiente, Germano Bremm, representou a prefeitura de Porto Alegre neste sábado durante a abertura da ABCarbon Conference. O evento, realizado na Capital, promove o debate de soluções para a emissão de carbono no país.

Recadastramento habitacional

O Departamento Municipal de Habitação promove nesta segunda-feira um mutirão no Mercado Público para recadastramento habitacional. A ação busca identificar as famílias inscritas no banco de dados da Capital que permanecem interessadas em moradia.

Greve dos rodoviários

Rodoviários do transporte público metropolitano retomam nesta segunda-feira a greve em protesto a estagnação das negociações relacionadas à reposição salarial da categoria em 6%. De acordo com o Sindimetropolitano, o reajuste relacionado ao dissídio de 2023 deveria estar sendo repassado desde o início de junho.

Candidato possível

O MDB está avaliando lançar o secretário estadual de Assistência Social, Beto Fantinel, como candidato à prefeitura de Santa Maria. O deputado licenciado esteve ao lado de lideranças da legenda durante um encontro regional de preparação de candidaturas neste sábado.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-130/

Panorama Político

2023-07-03