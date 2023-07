Colunistas União e Estados ganham com a reforma, e municípios pagam a conta: perdem R$ 177 billhões

Por Flavio Pereira | 3 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ministro da Fazenda Fernando Haddad, coordena o debate sobre a proposta de Reforma Tributária. (Foto: Agencia Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O “acordão” que está sendo feito entre o governo Lula e os governadores, vai aumentar as receitas da União em R$ 37 bilhões, e dos estados em R$ 140 bilhões por ano. A conta será paga pelos municípios. A Reforma Tributária, que vem sendo conduzida por caciques no Governo, Câmara e Senado, é uma das pautas prioritárias do executivo, até aqui ignora prefeitos e vai tornar a vida dos municípios ainda mais difícil. O ex-presidente do BNDES Paulo Rabello de Castro realizou um estudo a pedido do jornalista Claudio Humberto (Diário do Poder), e aponta que o projeto em discussão prevê aumento de arrecadação para a União e para os Estados, mas os municípios devem perder dois terços da arrecadação com tributos. Como o ministro da Fazenda Fernando Haddad ainda não fechou o texto final, a previsão é de que os prefeitos de todo o país iniciem uma nova mobilização para evitar novas perdas de receita.

MDB inicia mobilização para eleição municipal

O MDB gaúcho deu início neste sábado (1) em Santa Maria, à maratona “Mobilizar pessoas em torno de um ideal”, proposta do partido para fortalecer e prospectar as suas candidaturas às eleições municipais de 2024. O encontro teve participação das coordenadorias Centro do Estado, Quarta Colônia e Vale do Jaguari e reuniu diferentes gerações de emedebistas. Entre os líderes históricos marcaram presença o ex-governador José Ivo Sartori, o ex-senador José Fogaça, e o secretário de Planejamento de Porto Alegre, Cezar Schirmer. Da “safra” mais jovem, estiveram nomes de peso como o vice-governador Gabriel Souza e o secretário de Assistência Social do Estado, Beto Fantinel.

Números do MDB no RS

Detentor de um dos maiores capitais políticos do Rio Grande do Sul – com 136 prefeitos, 119 vices, 1155 vereadores, seis deputados estaduais, três federais e o vice-governador do Estado, o MDB projeta nas eleições municipais de 2024 um trampolim para aumentar ainda mais o seu espaço político.

Beto Fantinel poderá ser candidato em Santa Maria

O MDB, que já comandou a prefeitura de Santa Maria em duas oportunidades com Cezar Schirner, sinaliza que vai apostar na renovação, lançando o nome do deputado e atual Secretário da Assistência Social Beto Fantinel, para o cargo de prefeito.

Ministro Barroso do STF, vem ao RS.

O ministro Luis Roberto Barroso virá ao Estado, a convite da presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Iris Helena Medeiros e do reitor Carlos Bulhões, da UFRGS. Participará da Aula Magna da Faculdade de Direito que tem como tema “Democracia, Mídias e Liberdade de Expressão”. A palestra será no dia 05, às 15h, no Auditório do Tribunal de Justiça. A agenda oficial do ministro do STF, até ontem (02) não confirmava a sua presença nesse evento.

Lula em queda livre nas redes sociais

A empresa de análise de dados Bites realizou a pedido do site Poder360, análise das contas nas redes sociais de Lula,e constatou que elas apresentaram uma redução de 56% nas interações depois dos 6 primeiros meses de governo. A comparação feita pela Bites, é feita com o semestre anterior, de julho a dezembro de 2022, antes de Lula ocupar o governo.

Um outro dado interessante. Segundo a Bites, o petista fechou o mês de junho com 36% a menos de interações por publicação no Twitter, Facebook e Instagram. O número de posts também diminuiu –caiu de 5.222 no 2º semestre de 2022 para 3.525 em 2023.

Lula viaja para a Argentina. Serão três viagens em julho

O Palácio do Planalto confirmou que presidente Lula terá três novas viagens ao exterior em julho. Em apenas seis meses de governo, já visitou 12 países em sete viagens diferentes e ficou 31 dias fora do Brasil. Em julho, estão marcadas viagens para Argentina, Colômbia e, provavelmente, Bélgica. A primeira agenda do mês ocorre já nesta terça-feira,(04), com a participação do presidente na 62ª Cúpula do Mercosul e Países Associados, em Puerto Iguazú, na Argentina.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/uniao-e-estados-ganham-com-a-reforma-e-municipios-pagam-a-conta-perdem-r-177-billhoes/

União e Estados ganham com a reforma, e municípios pagam a conta: perdem R$ 177 billhões

2023-07-03