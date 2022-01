Política Ministro do Supremo Luís Roberto Barroso quer o Congresso ativo em discussão sobre fake news no Telegram

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











“Na volta do recesso parlamentar vou levar o tema aos demais ministros", disse Barroso Foto: Nelson Jr./SCO/STF “Na volta do recesso parlamentar vou levar o tema aos demais ministros", disse Barroso. (Foto: Nelson Jr./SCO/STF) Foto: Nelson Jr./SCO/STF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Apesar do empenho nas tentativas de buscar uma cooperação com o aplicativo Telegram no combate à desinformação, o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), vê como ideal que o assunto seja tratado pelo Congresso Nacional.

“Na volta do recesso parlamentar vou levar o tema aos demais ministros. Qualquer posição nessa matéria deve ser institucional, do Tribunal, e não do Presidente. Pessoalmente, no entanto, acho que o ideal seria o Congresso Nacional cuidar disso”, disse o ministro. À frente da Corte eleitoral até fevereiro, Barroso tenta conter a tempestade de fake news que se forma com a proximidade das eleições deste ano.

O TSE procurou a direção do Telegram para discutir o assunto, mas não teve resposta. Agora, a Corte avalia a possibilidade de vetar o aplicativo nas campanhas eleitorais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política