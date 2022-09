Política Ministro do Tribunal Superior Eleitoral determina que Bolsonaro não pode usar discurso na ONU na sua campanha

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Durante o discurso na ONU, na terça-feira, o presidente fez um balanço das ações do seu governo Foto: Agência Brasil Durante o discurso na ONU, na terça-feira, o presidente fez um balanço das ações do seu governo. (Foto: Divulgação/Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Benedito Gonçalves determinou que o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), seja proibido de utilizar, na campanha eleitoral, imagens do discurso que ele fez na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova York (EUA).

A decisão, tomada na quarta-feira (21), é liminar e deve ser analisada pelo colegiado de ministros. Gonçalves se manifestou ao analisar uma ação enviada ao TSE pelo presidenciável Ciro Gomes (PDT), que alegou que a campanha de Bolsonaro não pode usar o aparato estatal nem atividades de chefe de Estado para promover a candidatura à reeleição.

O presidente discursou na ONU na terça-feira (20). Na ocasião, ele fez um balanço das ações do seu governo. Na decisão, o ministro do TSE, que também é corregedor eleitoral do tribunal, reforçou a proibição da reprodução de imagens da viagem oficial de Bolsonaro à Inglaterra. No início desta semana, o presidente foi a Londres para participar do funeral da rainha Elizabeth II. Na sua estadia na capital inglesa, ele falou com apoiadores em frente à embaixada do Brasil.

Para o ministro, o uso das imagens na propaganda eleitoral poderia ferir a isonomia entre os candidatos, pois faria com que a atuação do chefe de Estado, inacessível a qualquer dos demais adversários, fosse explorada para projetar a imagem do candidato.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política