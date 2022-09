“No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no País. Somente entre o período de 2003 a 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político e desvios, chegou à casa dos US$ 170 bilhões. O responsável por isso foi condenado em três instâncias por unanimidade”, disse o presidente. “Esse é o Brasil do passado”, completou.

Guerra na Ucrânia

Bolsonaro também falou sobre a guerra na Ucrânia, que foi invadida pela Rússia em 24 de fevereiro. “Diante do conflito em si, o Brasil tem se pautado pelos princípios do direito internacional e da Carta da ONU. Princípios que estão consagrados também na nossa Constituição. Defendemos um cessar-fogo imediato, a proteção de civis e não-combatentes, a preservação da infraestrutura crítica para assistência à população e a manutenção de todos os canais de diálogo entre as partes em conflito”, declarou o presidente.