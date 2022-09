Mundo 250 mil pessoas compareceram ao velório da rainha Elizabeth II, em Londres

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2022

Cerca de 250 mil pessoas participaram do velório da rainha Elizabeth II no Westminster Hall, em Londres, informou o governo britânico nesta terça-feira (20), ao encerrar o período de luto no país.

Na segunda-feira (19), o corpo da monarca, de 96 anos, foi sepultado no Castelo de Windsor. A despedida seguiu tradições seculares e reuniu líderes de todo o mundo.

A família real realiza um período prolongado de luto, que termina no sétimo dia após o funeral, com as bandeiras nas residências reais permanecendo a meio mastro.

Antes do funeral, o público fez um longa fila, durante 24 horas por dia, para prestar homenagens à rainha dentro do Parlamento do Reino Unido.

A monarca morreu no dia 8 deste mês, após 70 anos de reinado, o mais longo da história do Reino Unido. O seu filho, o rei Charles III, assumiu o trono.

