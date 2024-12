Economia Ministro do Turismo se reúne com chefes de missão dos países latino-americanos e da Espanha

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2024

Encontro debateu novas estratégias para ampliar rotas e promover destinos na América Latina e Caribe. (Foto: Roberto Castro/MTur)

Nessa terça-feira (10), o Ministério do Turismo, em Brasília, sediou uma importante reunião entre o ministro do Turismo do Brasil, Celso Sabino, e chefes de missão do Grulac (Grupo de Países Latino-Americanos e Caribenhos) e da Espanha. O encontro destacou temas cruciais para o desenvolvimento da atividade turística regional e internacional, incluindo iniciativas para fortalecer a interconectividade aérea e promover locais que fazem parte da estratégia Destinos Turísticos Inteligentes (DTI).

Durante a abertura, o ministro agradeceu a presença dos representantes no G20 Turismo, que ocorreu na cidade de Belém (PA) em setembro deste ano e também a parceria que resultou na eleição de Sabino para a presidência do Conselho Executivo da ONU Turismo.

“É uma grande honra termos aqui representantes da América Latina e Caribe. Pretendemos usar nosso mandato no Conselho Executivo da ONU Turismo para consolidar parcerias turísticas e comerciais, promovendo um crescimento econômico compartilhado em nossa região”, pontuou.

Entre os tópicos abordados estiveram os planos de publicidade dos países como destinos turísticos, a implementação de políticas públicas para personalizar a experiência dos visitantes, o fortalecimento de rotas turísticas entre países do Grulac e o Brasil, a promoção de Destinos Turísticos Inteligentes, além da escolha do Brasil como país homenageado da Fitur (Feira Internacional de Turismo) 2025.

Sabino aproveitou o momento para explicar a nova estratégia do Programa de Aceleração do Turismo Internacional (Pati) 2025, anunciada nesta terça-feira (10.12), em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos e a Embratur. A partir do ano que vem, serão lançados editais regionalizados para chamamento de parcerias público-privada, envolvendo companhias aéreas e aeroportos. O edital para o Nordeste estará disponível em janeiro.

O programa reforça o compromisso do Governo Federal com o desenvolvimento regional, por meio do fortalecimento do turismo internacional, como destacou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

“Estamos apostando na expansão e diversificação das opções de destinos e no aumento da capacidade de assentos, especialmente para locais com menos opção de malha aérea. Isso impulsiona o turismo, a geração de emprego e renda e a atração de investimentos por todo o Brasil”, afirmou.

2024-12-10