Economia Pix bate recorde de transações em um único dia

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2024

O recorde anterior havia sido registrado em 29 de novembro deste ano, com 239,9 milhões de transações. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil O recorde anterior havia sido registrado em 29 de novembro deste ano, com 239,9 milhões de transações. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Banco Central (BC) informou que o Pix bateu recorde ao registrar 250,5 milhões de transações financeiras em um único dia, na última sexta-feira (6). Segundo o BC, as 250,5 milhões de transações movimentaram R$ 124,3 bilhões. O recorde anterior havia sido registrado em 29 de novembro deste ano, com 239,9 milhões de transações.

“Os números são mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para a promoção da inclusão financeira, da inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil”, informou o Banco Central.

O Pix é um sistema de pagamentos em tempo real desenvolvido pelo Banco Central e está em funcionamento desde novembro de 2020. Em todo o ano de 2023, as transferências de recursos e os pagamentos feitos por meio do Pix, somaram R$ 17,18 trilhões. O Pix concentrou 39% das transações financeiras em 2023, uma alta de 75%.

O Banco Central iniciou, em outubro deste ano, outra modalidade: o Pix Agendado Recorrente. Essa nova modalidade do Pix permite que qualquer pessoa agende pagamentos de mesmo valor de forma recorrente, para cair na conta do recebedor sempre no mesmo dia de cada mês.

Funciona, por exemplo, para quem paga aluguel diretamente para outra pessoa física e quer automatizar os pagamentos mensais. O pagamento para outros profissionais autônomos, que recebam como pessoa física ou por meio de CNPJ, também pode ser cadastrado no agendamento recorrente do Pix, como terapeuta, diarista, personal trainer e professor de música, por exemplo.

Enquanto isso, o chamado Pix Automático, foi adiado para 16 de junho de 2025. A previsão inicial era outubro deste ano. Essa modalidade de Pix poderá ser usada em cobranças recorrentes, como:

– contas de água e luz;

– escolas e faculdades;

– academias;

– condomínios;

– parcelamento de empréstimos.

A ideia é permitir que o cliente agende previamente pagamentos que ele já sabe que precisará fazer a empresas. Atualmente, isso pode ser feito no débito automático – mas as empresas precisam fechar parceria com cada banco para que o serviço esteja disponível. O Banco Central avalia que o Pix Automático pode alcançar mais pessoas, porque não vai exigir esse acordo entre o banco e a empresa prestadora do serviço.

Modalidade mais usada

O Pix, serviço de pagamento instantâneo, já é a forma de pagamento mais utilizada pelos brasileiros. Após quatro anos do seu lançamento, a modalidade superou as transações com dinheiro em espécie, segundo dados de uma pesquisa divulgada na última semana pelo BC.

A ferramenta é usada por 76,4% da população, além de ser aquela utilizada com maior frequência para 46% dos entrevistados. Na última edição da pesquisa, em 2021, o Pix havia entrado em operação havia poucos meses e, na época, já era usado por 46% da população. No recorte sobre frequência, entretanto, seu percentual era de apenas 17%.

Em segundo lugar, no atual levantamento, aparece o cartão de débito, utilizado por 69,1% da população, sendo o meio pagamento mais frequente para 17,4% dos entrevistados.

Já o dinheiro em espécie (cédulas e moedas) aparece em terceiro lugar na pesquisa deste ano, usado por 68,9% da população, sendo o meio mais frequente para 22%. No levantamento de 2021, o dinheiro era utilizado por 83,6% da população, sendo o mais frequente para 42% dos entrevistados.

Na sequência da atual pesquisa aparece o cartão de crédito, utilizado por 51,6% da população, o mais frequente para 11,5%. Por outro lado, o cartão de crédito é a forma de pagamento usada com maior frequência nos estabelecimentos comerciais, 42% do total, contra 25,7% de uso de Pix.

A pesquisa ouviu 2 mil pessoas entre os dias 28 de maio e 1º de julho, sendo que mil compõem o público específico de caixas de estabelecimentos comerciais, em todas as capitais e em amostras de cidades com mais de 100 mil habitantes.

