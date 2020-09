Política Ministro do Turismo testa positivo para Covid-19

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Marcelo Álvaro Antônio segue despachando de casa sem sintomas. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Marcelo Álvaro Antônio segue despachando de casa sem sintomas. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio é o nono da equipe do presidente Jair Bolsonaro infectado pela Covid-19. Segundo a assessoria do Ministério, Álvaro Antônio não tem sintomas da doença. “O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, testou positivo para coronavírus nesta sexta-feira (18). O ministro encontra-se assintomático e seguirá trabalhando de casa, adotando todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde”, diz nota da pasta.

Na última quarta-feira (16), o ministro do Turismo participou de um almoço com o presidente Bolsonaro e a bancada evangélica e em seguida da posse, no Palácio do Planalto, do general Eduardo Pazuello como ministro efetivo da Saúde.

Outras autoridades

Essa semana várias autoridades que estiveram na posse do ministro Luiz Fux como presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) também testaram positivo para Covid-19. Na lista, além do próprio Fux, estão o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o procurador-geral da República, Augusto Aras.

Na equipe ministerial os outros ministros já tiveram o novo coronavírus foram Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Milton Ribeiro (Educação), Onyx Lorenzoni (Cidadania), Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações), Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União), Braga Netto (Casa Civil), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral). O presidente da República também já teve a doença, assim como o do Senado, Davi Alcolumbre (DEM/AP).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política