Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2020

Governador sancionou dois projetos de lei que incluem datas no Calendário Oficial do Estado. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Governador sancionou dois projetos de lei que incluem datas no Calendário Oficial do Estado. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite sancionou, na manhã desta sexta-feira (18), dois projetos de lei de autoria de deputados estaduais. Ambos incluem datas festivas no calendário oficial do Estado. A sanção ocorreu por meio de videoconferência devido às restrições da pandemia de coronavírus.

“Sempre fazemos questão de solenizar essas sanções para destacar os projetos de autoria dos deputados. São eles que representam a nossa população e, por meio desses projetos, formalizam situações ou eventos que já fazem parte do dia a dia dos gaúchos”, reforçou o governador.

O primeiro projeto transformado em lei foi o PL 354/2019, de autoria do deputado Ruy Irigaray, que institui e inclui no Calendário Oficial do Estado o Dia Estadual do Atirador Desportivo, a ser celebrado em 25 de junho.

O segundo projeto de lei, também sancionado nesta manhã, inclui no calendário oficial do Estado do Rio Grande do Sul o evento “Rio Uruguai, Parceria e Truco”, realizado no município de São Borja. O PL 462/2019 é de autoria do deputado Luiz Marenco.

O chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, e o deputado estadual Ruy Irigaray acompanharam o ato de sanção. O deputado Luiz Marenco não conseguiu comparecer, mas o projeto de lei de autoria dele foi sancionado da mesma forma.

Sobre os projetos de lei sancionados nesta sexta-feira:

PL 354/2019

Proponente: deputado Ruy Irigaray

Ementa: institui e inclui no Calendário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul o Dia Estadual do Atirador Desportivo, e dá outras providências.

Justificativa: o projeto de lei propõe que o dia 25 de junho seja celebrado como Dia Estadual do Tiro Desportivo, em homenagem à Guilherme Paraense e a todos os atiradores esportivos gaúchos. O atirador Guilherme Paraense entrou para a história do esporte olímpico brasileiro ao se tornar o primeiro atleta do país a conquistar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, em 1920.

PL 462/2019

Proponente: deputado Luiz Marenco

Ementa: inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Rio Grande do Sul o evento “Rio Uruguai, Parceria e Truco”, realizado no município de São Borja.

Justificativa: trata-se de um tradicional e consolidado evento que ocorre anualmente em São Borja. Como características marcantes ao longo dos 20 anos de existência, se destacam a tradição do jogo do truco, a preservação da natureza junto ao lendário rio Uruguai, a valorização da cultura e da música rio-grandense, além do companheirismo e amizade entre os participantes do evento.

