Brasil Ministro dos Transportes anuncia decreto para reconstruir ponte que caiu na divisa entre Tocantins e Maranhão

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ministro Renan Filho acompanha situação na divisa entre Tocantins e Maranhão. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministro dos Transportes, Renan Filho anunciou investimento de mais de R$ 100 milhões para reconstrução imediata da ponte Juscelino Kubitscheck de Oliveira, que liga os municípios de Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, no Tocantins. O vão central da ponte desabou no domingo, 22, matando ao menos 3 pessoas. Até o momento, 15 pessoas seguem desaparecidas.

O anúncio foi feito durante a visita de Renan Filho nesta segunda-feira, 23, para vistoriar o local do desabamento. Ele estava acompanhado do diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Fabrício Galvão, do governador do Maranhão, Carlos Brandão, e do governador de Tocantins, Wanderley Barbosa.

De acordo com ele, uma nova estrutura deverá ser entregue ainda em 2025, juntamente com todas as obras necessárias à sua plena operação. “Além do contrato neste ano, esperamos nos primeiros dias de 2025 dar ordem de serviço para todas as obras de engenharia que serão feitas aqui, com o compromisso de entregar esta ponte em 2025. Vamos trabalhar dedicadamente para fazer desta nova ponte um case de resolutividade”, disse o ministro ao anunciar decreto emergencial para reconstruir a ponte. A previsão é de que sejam investidos nas obras entre R$ 100 milhões e R$ 150 milhões.

Durante a visita, o ministro também prestou solidariedade aos familiares das vítimas e pessoas que vivem nas cidades de Estreito e Aguiarnópolis.”Em primeiro lugar, queria dar uma declaração no sentido de me solidarizar com todas as vítimas e famílias das vítimas. Este é o ponto principal para o qual estamos aqui hoje, para que a gente persevere na identificação das pessoas que perderam suas vidas.”

Ele também assumiu o compromisso com a devida apuração das causas e responsáveis pelo desastre. “A sindicância é importante para apurar as causas do que houve e responsabilização devida.”

Renan Filho ainda agradeceu aos envolvidos no resgate. “É muito importante agradecer a todas as forças de segurança que atuaram integradamente aqui, o corpo de bombeiro, as polícias militares e civis dos dois estados, a PRF e registrar a imediata mobilização dos servidores do DNIT e das empresas que realizam obras na região para realizarem o trabalho de construir caminhos para reestabelecer fluxo primeiro e depois a normalidade na vida das pessoas.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/ministro-dos-transportes-anuncia-decreto-para-reconstruir-ponte-que-caiu-na-divisa-entre-tocantins-e-maranhao/

Ministro dos Transportes anuncia decreto para reconstruir ponte que caiu na divisa entre Tocantins e Maranhão

2024-12-23