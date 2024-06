Política Ministro Fernando Haddad presenteia o papa Francisco com uma cuia de chimarrão

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2024

Haddad e Francisco se encontraram no Vaticano Foto: Vaticano/Divulgação Haddad e Francisco se encontraram no Vaticano. (Foto: Vaticano/Divulgação) Foto: Vaticano/Divulgação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, presenteou o papa Francisco com uma cuia de chimarrão durante encontro com o pontífice no Vaticano, na quinta-feira (6). O objeto foi dado em alusão às enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul.

O tema foi tratado durante a reunião – último compromisso da viagem oficial do ministro da Fazenda à Itália. O líder religioso manifestou solidariedade aos gaúchos.

A audiência foi privada e só teve imagens dos trechos inicial e final divulgadas pela imprensa oficial do Vaticano. Do papa, o ministro recebeu a Medalha Pontifícia, concedida a quem participa de audiências com o líder religioso.

Segundo o Ministério da Fazenda, Haddad também pediu apoio à proposta do Brasil de taxar os super-ricos e falou sobre as dívidas dos países pobres.

“Uma inclinação afetuosa do espírito para a vida é o caminho para uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Uma economia global de laços que combatam a miséria e a pobreza”, escreveu Haddad nas redes sociais após o encontro.

