Porto Alegre Rodoviária de Porto Alegre é reaberta para viagens intermunicipais

Por Marcelo Warth | 7 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O local permaneceu fechado por mais de um mês devido aos alagamentos Foto: Reprodução de TV O local permaneceu fechado por mais de um mês devido aos alagamentos. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A estação rodoviária de Porto Alegre foi reaberta para viagens intermunicipais na manhã desta sexta-feira (7). O primeiro ônibus partiu às 7h rumo a Capão da Canoa, no Litoral Norte gaúcho.

São disponibilizados cerca de 90 horários diários, atendendo a 116 municípios do Estado. As passagens podem ser compradas nos guichês ou pela internet. As lancherias do local ainda não voltaram a funcionar.

Localizada no Centro da Capital, a rodoviária ficou fechada por mais de um mês devido às inundações provocadas pela cheia do Guaíba. Durante esse período, as operações foram realizadas de forma provisória no Terminal Antônio de Carvalho, no bairro Agronomia, na Zona Leste.

As viagens de ônibus interestaduais voltarão a sair da rodoviária de Porto Alegre a partir do dia 13 deste mês. Até lá, elas seguirão tendo como ponto de partida a rodoviária de Osório, no Litoral Norte.

“Trabalhamos muito para que a estação rodoviária voltasse a funcionar o mais rapidamente possível, restabelecendo importantes conexões para o deslocamento de passageiros”, disse o secretário de Logística e Transportes do RS, Juvir Costella.

Acesso liberado

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) liberou, a partir das 6h desta sexta, o acesso ao Largo Vespasiano Júlio Veppo, na frente da rodoviária, para embarque e desembarque e para táxis e aplicativos. Com o retorno das atividades da rodoviária, o semáforo que estava desligado também entrou em operação.

A EPTC alerta aos motoristas para as mudanças no trânsito na região. Desde a madrugada de quinta-feira (6), os condutores que precisam acessar a avenida Castelo Branco, a partir do Túnel da Conceição, devem pegar o Largo Vespasiano Júlio Veppo. Não é mais permitida a conversão à direita na Castelo Branco, passando pelos fundos da rodoviária.

Os motoristas que perderem a entrada pelo Largo Vespasiano devem ingressar na avenida Mauá, depois entrar à esquerda na rua Carlos Chagas, pegar a avenida Júlio de Castilhos e subir o viaduto até chegar à avenida Castelo Branco.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/rodoviaria-reaberta/

Rodoviária de Porto Alegre é reaberta para viagens intermunicipais

2024-06-07