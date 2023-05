Política Ministro Gilmar Mendes diz não saber se tem “pena ou horror” do senador Sérgio Moro

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2023

Moro afirmou que fala sobre suposta venda de sentenças por Gilmar Mendes foi uma "brincadeira infeliz". Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Moro afirmou que fala sobre suposta venda de sentenças por Gilmar Mendes foi uma "brincadeira infeliz". (Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado) Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes afirmou na segunda-feira (15) não saber se tem “horror ou pena” do ex-juiz federal e senador Sérgio Moro (União Brasil-PR). A declaração foi dada após questionamento sobre um vídeo em que Moro aparece, aos risos, falando em “comprar um habeas corpus” do ministro. Nesta ocasião, que ocorreu em uma Festa Junina, Mendes afirmou que o senador “perdeu o senso do ridículo”.

“Eu não sei se tenho horror ou pena de Sérgio Moro. Quem está sendo acusado de vender sentenças é ele. A gente deve rezar para não perder o senso de justiça. Se a gente não tiver sorte, que continuemos a rezar e pedir a Deus para não perder o senso do ridículo”, afirmou em entrevista ao Jornal da Record.

Desde que o vídeo de Sérgio Moro viralizou, em abril, Gilmar Mendes tem tecido uma série de críticas públicas ao senador. Na semana passada, em entrevista ao Roda Viva, Mendes também falou do ex-juiz federal e afirmou que em “Curitiba tem o germe do fascismo”.

“Curitiba gerou Bolsonaro. Curitiba tem o germe do fascismo. Inclusive todas as práticas que desenvolvem. Investigações à sorrelfa e atípicas. Não precisa dizer mais nada”, disse Gilmar Mendes.

Após a declaração, a deputada federal e esposa de Moro, Rosangela, disse que o ministro do STF é “obcecado” por seu marido. A parlamentar também pediu respeito em nome do ex-juiz federal.

Brincadeira

Sobre a gravação que lhe rendeu uma denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) por calúnia, Sérgio Moro diz ter sido uma “brincadeira infeliz” e que a fala foi “retirada de contexto”.

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou, no dia 10 de maio, que o senador seja intimado para, se quiser, oferecer resposta em 15 dias à denúncia (PET 11199) em que o Ministério Público Federal lhe atribui a prática do crime de calúnia contra o ministro Gilmar Mendes. O procedimento é praxe nesse tipo de caso e está previsto na Lei 8.038/1990, que rege os processos penais de competência originária do STF.

Segundo a denúncia, Moro atribuiu falsamente ao ministro a prática do crime de corrupção passiva, relacionado a concessão de habeas corpus. Segundo o MPF, a declaração foi feita em público, na presença de várias pessoas, com o conhecimento de que estava sendo gravado, o que facilitou a divulgação da afirmação caluniosa, que tornou-se pública em 14 de abril passado, ganhando ampla repercussão na imprensa nacional e nas redes sociais.

Para a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, que assina a denúncia ao STF, ao imputar falsamente a prática do crime a ministro do STF, o senador agiu com a nítida intenção de macular a imagem e a honra objetiva do ofendido, tentando desacreditar a sua atuação como magistrado da mais alta Corte do País.

