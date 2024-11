Brasil Ministro Gilmar Mendes vota a favor de soltura do ex-jogador Robinho e placar fica em 3 a 1 para manter prisão

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2024

Ex-jogador está preso na Penitenciária II de Tremembé, no interior de São Paulo.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, foi o primeiro a votar para liberar Robinho da prisão na manhã desta sexta-feira (15). Os ministros Luiz Fux, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin, também deram seus votos, mas para manter a prisão, e portanto o placar está 3 a 1 para que o ex-jogador continue preso. Os ministros têm até o dia 26 para votar.

O julgamento do caso Robinho foi retomado nesta sexta, com dois pedidos da defesa para a obtenção do habeas corpus. Os advogados do ex-jogador questionam a legalidade da prisão, realizada em março deste ano após o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) mandar executar, em território brasileiro, a condenação pelo crime de estupro que o ex-atleta cometeu na Itália. A defesa também pede que ele cumpra a pena em liberdade até se encerrarem todos os recursos para recorrer ao caso.

O relator designado para o julgamento é o ministro Luiz Fux, que voltou contra soltar Robinho. Os demais ministros têm a opção de seguir o relator, ou votar a favor de tirar o ex-jogador da prisão, como fez Gilmar Mendes, o único até o momento. A votação é feita de forma on-line e ocorre no plenário virtual.

