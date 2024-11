Política Autor do atentado em Brasília gastou mais de R$ 1,5 mil em fogos de artifício dias antes de explosões

15 de novembro de 2024

Em cima do balcão, estava uma caixa com fogos de artifício comprada por Francisco (de branco). Foto: Reprodução

Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, comprou mais de R$ 1,5 mil em fogos de artifícios em uma loja de Ceilândia, no Distrito Federal, nos últimos dias 5 e 6. O homem morreu após detonar explosivos em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), na noite de quarta-feira (13).

Francisco fez duas compras na loja. A primeira, no dia 5, foi de R$ 295. A segunda compra custou R$ 1.250 e aconteceu no dia 6. Os dois pagamentos foram feitos em um cartão de débito.

Imagens da câmera de segurança da loja, obtidas pela Polícia Civil, mostram Francisco Wanderley no estabelecimento. Em cima do balcão, estava uma caixa com fogos de artifício. Depois de pagar pelo produto, o homem deixou o local.

De acordo com a Polícia Civil, a loja não está irregular e não fez uma venda proibida. Os comerciantes prestaram depoimento e estão ajudando a polícia com as informações necessárias.

Ainda de acordo com a polícia, o homem modificou os fogos de artifício de forma caseira para que as explosões ficassem mais potentes.

