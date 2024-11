Futebol Dorival convoca Alex Telles e Dodô para confronto contra o Uruguai

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2024

Após o empate por 1 a 1 contra a Venezuela, Seleção Brasileira ocupa o terceiro lugar na tabela de classificação Foto: Rafael Ribeiro/CBF Após o empate por 1 a 1 contra a Venezuela, Seleção Brasileira ocupa o terceiro lugar na tabela de classificação. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Dorival, da Seleção Brasileira, convocou Alex Telles, do Botafogo, e Dodô, da Fiorentina, para o confronto contra o Uruguai, na próxima terça-feira (19), às 21h45min. A partida será a última do Brasil em 2024, e é válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Os jogadores foram chamados para substituir Vanderson, suspenso, e Guilherme Arana, que está se recuperando de uma lesão no tornozelo direito.

De acordo com a CBF, Alex e Dodô se apresentam junto a Seleção ainda nesta sexta-feira (15), em Salvador. A equipe comandada por Dorival chegou na cidade na manhã após o empate contra a Venezuela por 1 a 1, na quinta-feira (14).

Vanderson, ex-jogador do Grêmio que atualmente defende o Mônaco, da França, levou o terceiro cartão amarelo ainda no primeiro tempo de jogo, e não poderá enfrentar o Uruguai. Na terça-feira (12), Arana sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o treinamento e ainda está em fase de recuperação.

Após o empate na última rodada, a Seleção Brasileira ocupa a terceira posição na tabela, com 17 pontos, mas pode acabar caindo para o quarto lugar, dependendo apenas do resultado da partida entre Uruguai e Colômbia, que acontece na noite desta sexta-feira (15), às 21h.

Dorival convoca Alex Telles e Dodô para confronto contra o Uruguai

2024-11-15