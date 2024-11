Política Polícia argentina anuncia detenção de um dos foragidos do 8 de Janeiro em Brasília

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2024

No dia 10 de junho, o Brasil informou que havia pedido ajuda à Argentina para localizar em seu território a possível presença de mais de 140 foragidos do ataque. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil No dia 10 de junho, o Brasil informou que havia pedido ajuda à Argentina para localizar em seu território a possível presença de mais de 140 foragidos do ataque. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um dos fugitivos do ataque de 8 de janeiro de 2023 em Brasília foi detido na quinta-feira (14) na Argentina, onde estava refugiado, informou a polícia.

O brasileiro, de 47 anos, foi detido na cidade de La Plata, 60 km ao sul de Buenos Aires, informou a força de segurança em um comunicado.

Depois de identificá-lo, os policiais confirmaram que Oliveira era objeto de uma ordem de “captura e detenção” com fins de extradição a pedido da Justiça brasileira.

No dia 10 de junho, o Brasil informou que havia pedido ajuda à Argentina para localizar em seu território a possível presença de mais de 140 foragidos do ataque. Buenos Aires anunciou na ocasião que não tinha notícias do paradeiro dos envolvidos nos atos.

No mês seguinte, o presidente Javier Milei não compareceu à cúpula do Mercosul em Assunção, o que foi muito criticado por Paraguai, Uruguai e Brasil, principal parceiro comercial da Argentina na região.

Lula e Milei, rivais ideológicos, trocaram insultos antes da retomada da diplomacia a seu curso normal após as tensões no Mercosul.

Em outubro, o governo argentino modificou a lei sobre o status de refugiado, para deixar de conceder o benefício aos estrangeiros que foram indiciados ou condenados em seus países.

