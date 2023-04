Política Ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional demite mais 58 servidores

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Medida faz parte da renovação dos quadros do GSI. Na quarta (26), o GSI já havia demitido 29 servidores Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Medida faz parte da renovação dos quadros do GSI. Na quarta (26), o GSI já havia demitido 29 servidores. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli, autorizou nesta quinta-feira (27) a demissão de mais 58 servidores do órgão. A medida faz parte da renovação dos quadros do GSI. Na quarta (26), o GSI já havia demitido 29 servidores.

O interino foi nomeado para substituir o ex-chefe do GSI, general Gonçalves Dias, que pediu demissão após a divulgação de um vídeo em que ele aparece circulando entre extremistas que invadiram o Palácio do Planalto no 8 de janeiro.

Outros funcionários do GSI aparecem em meio aos invasores, conversando. Um deles oferece água para os extremistas. Há também momentos em que agentes do GSI orientam os invasores a deixar o palácio. Os vídeos detonaram uma crise dentro do GSI.

“Dando prosseguimento à renovação do quadro de funcionários do GSI, autorizei a exoneração de mais 58 servidores. As dispensas serão publicadas na próxima edição do ‘Diário Oficial da União'”, escreveu o ministro interino.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ministro-interino-gsi-demite-58-servidores/

Ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional demite mais 58 servidores

2023-04-27